Na Donbase střílel zajatce. Finové poslali Rusa na doživotí za válečné zločiny

Finský soud v pátek na doživotí do vězení poslal Rusa, který se na východní Ukrajině v letech 2014 až 2015 dopustil válečných zločinů. Je to jeden z mála případů, kdy byl mimo Ukrajinu někdo souzen kvůli válečným zločinům v konfliktu, který začal několik let před plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022.