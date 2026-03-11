V letní chatě číhá trojský kůň. Finsko děsí tisíce nemovitostí v ruských rukou

V ruském vlastnictví jsou po celém Finsku tisíce nemovitostí. Mnohé z nich jsou obyčejné domy, chaty nebo „investiční byty“. Jiné však kvůli své poloze vyvolávají obavy. Nacházejí se nejen u vojenských základen a skladů zbraní, ale třeba i u letišť, telekomunikační, energetické a dopravní infrastruktury nebo strategických oblastí u hranic.
Ruští zájemci tvrdili, že objekt chtějí k „rekreačním účelům“. Pozemek je však asi sedm kilometrů od vesnice Niinisalo, ve které sídlí největší jednotka finské armády, klíčové výcvikové středisko dělostřelectva a základna, jež v rámci finsko-americké dohody slouží i americkým vojákům.