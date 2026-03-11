V letní chatě číhá trojský kůň. Finsko děsí tisíce nemovitostí v ruských rukou

Obec Rovaniemi ve Finsku (3. ledna 2026)

Kateřina Havlická
  15:00
Ještě před válkou na Ukrajině skupovali bohatí Rusové volné nemovitosti ve Finsku. Tehdejším vládám to nevadilo, doufaly v užší ekonomické, a tedy i diplomatické vztahy. Jenže v současné situaci řeší, které z těchto nákupů byly nevinné a které... No, řekněme, že ne až tak úplně. Často jsou totiž tyto budovy v blízkosti vojenských základen a strategických objektů, což pro bezpečnost Finska představuje vážnou hrozbu.

V ruském vlastnictví jsou po celém Finsku tisíce nemovitostí. Mnohé z nich jsou obyčejné domy, chaty nebo „investiční byty“. Jiné však kvůli své poloze vyvolávají obavy. Nacházejí se nejen u vojenských základen a skladů zbraní, ale třeba i u letišť, telekomunikační, energetické a dopravní infrastruktury nebo strategických oblastí u hranic.

Ruští zájemci tvrdili, že objekt chtějí k „rekreačním účelům“. Pozemek je však asi sedm kilometrů od vesnice Niinisalo, ve které sídlí největší jednotka finské armády, klíčové výcvikové středisko dělostřelectva a základna, jež v rámci finsko-americké dohody slouží i americkým vojákům.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Maďarská delegace odjela na Ukrajinu na inspekci Družby. Jen turisté, reaguje Kyjev

Ropovod Družba u ukrajinského města Brody

Maďarská delegace odcestovala ve středu do Kyjeva, kde má projednat inspekci ropovodu Družba. Ruská ropa jím na Slovensko a do Maďarska neproudí od 27. ledna, kdy ho podle Kyjeva poškodil ruský útok....

11. března 2026  14:43

Pavel znovu navštívil české vojáky na misi v Lotyšsku, debatovali i o sportu

Prezident Petr Pavel navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. (11. března...

Prezident Petr Pavel ve středu navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. Mluvil s nimi o spolupráci s dalšími zeměmi, ale také o možnostech sportovního vyžití. Po neformální diskusi s vojáky...

11. března 2026  13:12,  aktualizováno  14:40

Dozvuky Vystrčilovy cesty? Lety politiků včetně prezidenta nově schvaluje premiér

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...

Vláda v pondělí zrušila víc jak 25 let staré usnesení, podle kterého nelze omezit lety prezidentovi republiky a předsedům parlamentních komor. Nově pro ně platí, že o prioritách při organizaci...

11. března 2026  13:12,  aktualizováno  14:38

Prohledával kontejnery, pak napadl muže. Policie hledá útočníka, ukázala podobiznu

Identikit zatím neznámého agresora, který v prosinci zaútočil v Plzni na jiného...

Policisté pátrají po muži, který v Plzni loňského prosince fyzicky napadl staršího muže a způsobil mu vážné zranění nohy. Policie dnes zveřejnila možnou podobiznu pachatele a žádá o pomoc veřejnost.

11. března 2026  14:27

S Íránem jsme v kontaktu, říká Rusko. Pošle tam vojáky, očekává Zelenskyj

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)

Moskva je v neustálém kontaktu s Teheránem a je připravena přispět k obnovení míru a stability v regionu, uvedl ve středu Kreml. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj soudí, že může dojít i na...

11. března 2026  14:24

Poslanci schvalují letošní rozpočet. Stovky milionů korun přidají sportu

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše, schvalují poslanci. Výsledek je předem znám. ANO, SPD a Motoristé sobě mají ve Sněmovně spolehlivou...

11. března 2026,  aktualizováno  14:20

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

11. března 2026  14:17

Srážka vlaku s člověkem u Svitav na hodinu zastavila koridor mezi Prahou a Moravou

Pendolino Českých drah

Na koridoru mezi Prahou a Moravou byl v úseku mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou kolem poledne zhruba na hodinu přerušený provoz. Vlak tam srazil a usmrtil člověka. Informoval o tom policejní...

11. března 2026  12:25,  aktualizováno  14:07

Český lev 2026

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Slavnostní udílení 33. ročníku výročních cen, které symbolizují sošky Českého lva, se uskuteční v sobotu14. března v Kongresovém centru Praha. Nejvíce nominací mají filmy Franz, Sbormistr a Karavan....

11. března 2026  14:01

Kdo střídá Šichtařovou? Nerušil má zájem o média, popudil Halíka i arcibiskupa

SPD oficiálně zahájila předvolební kampaň do PS za účasti všech krajských...

Má zkušenosti z médií a také z církve. Markétu Šichtařovou má v poslaneckých lavicích nahradit dlouholetý zastupitel Prahy 10 za SPD Josef Nerušil. V loňských volbách kandidoval ze třetího místa, na...

11. března 2026  13:54

Rozpočet je maximum možného, reagoval Klempíř na demonstraci za kulturu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla jednat o otevřeném dopise Stojíme za kulturou! a proti škrtům v oblasti kultury. Otevřený dopis, který ve středu přečetla opoziční poslankyně,...

11. března 2026  10:53,  aktualizováno  13:50

