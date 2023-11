Možná je to jen začátek, čekají finští pohraničníci na další krok Kremlu

„Možná je to konec, nebo to byl jen začátek. Doufám, že už je to za námi a budeme se moci vrátit k normálnímu životu, ale uvidíme, jak to bude,“ uvedl zástupce velitele laponské pohraniční stráže podplukovník Ville Ahtiainen poté, co se na hraničním přechodu Raja-Jooseppi uzavřel provoz.

Chvíli předtím mohla přes nejsevernější přechod v zemi přejet poslední vozidla, než se hranice s Ruskem dlouhá 1 340 kilometrů do 13. prosince uzavřela. Využít nelze ani jeden z devíti finsko-ruských přechodů a lidé žádající o azyl ve Finsku musí směřovat na letiště a do přístavů.

Helsinky viní Moskvu, že k hranici přepravuje žadatele o azyl, kteří nemají platné doklady, s cílem vyvolat migrační krizi.

Během listopadu přišlo z Ruska do Finska na 900 žadatelů o azyl ze zemí, jako je Afghánistán, Maroko, Pákistán, Somálsko, Sýrie či Jemen. Dříve přicházel méně než jeden žadatel o azyl denně.

Přestože se přechod Raja-Jooseppi uzavřel, strážci pokračují v práci. Zaměří se na monitorování oblasti – každého, kdo se pokusí hranici přejít, zadrží. Zástupci ruské a finské pohraniční stráže v Raja-Jooseppi spolu podle listu The Guardian navzdory sporu svých vlád nadále komunikují a příští týden plánují obvyklou měsíční schůzku.

Agentura pro pobřežní a pohraniční stráž Frontex oznámila, že na hranici Finska s Ruskem pošle více svých lidi. „Plánujeme nasadit padesát příslušníků pohraniční stráže a další personál, jakož i vybavení, jako jsou hlídkové vozy,“ uvedla. Dosud na hranici působilo deset zaměstnanců Frontexu.

„Odvaha a vytrvalost je to, co potřebujeme“

Finské pohraničníky čeká také příprava na znovuotevření. Jednu z budov v Raja-Jooseppi nedávno proměnili v ohřívárnu pro lidi žádající o azyl, venku stojí několik přenosných toalet a buňky sloužící k vyřizování žádostí migrantů. Většina z těch, kteří sem v posledních týdnech dorazili, jsou mladí muži.

Podle Vesy Arfmanna, vedoucího stanice pohraniční stráže v Ivalo, jež se rovněž nachází v arktické oblasti, byl listopad hektický. „Já osobně bych si přál, aby to byla zkušenost, která se opakuje jednou za život,“ řekl Guardianu.

Podle Arfmanna žadatelé o azyl přicházejí velmi špatně vybaveni s ohledem na teplotu, která tu nyní klesá na minus 25 stupňů Celsia. „Naznačuje to, že skutečně nemohli přijet sami bez pomoci nějaké organizované skupiny v Rusku,“ potvrzuje Timo Marquis z okresního velitelství pohraniční stráže. Nejbližší velké ruské město Murmansk se nachází 240 kilometrů daleko.

Co se dá čekat dál, nikdo neví. „Nelze to snadno předpovědět. Ale odvaha a vytrvalost je to, co v této době potřebujeme,“ míní Marquis.

Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová v úterý prohlásila, že ruské operace na hranicích představují mezinárodní zločin a obchodování s lidmi. Kreml finské rozhodnutí označil za neracionální a přirovnal ho ke „spuštění železné opony“, kterým Helsinky trestají především vlastní občany.

Šéf NATO Jens Stoltenberg v úterý podle stanice CNN obvinil Rusko, že využívá migraci jako nástroj k vytvoření tlaku.

„Viděli jsme, jak využívají energetiku, viděli jsme, jak využívají kybernetické útoky, viděli jsme, jak využívají různé druhy tajných operací, aby se pokusili podkopat naše demokracie. To, že Rusko nyní používá jako nástroj migraci, je dalším příkladem snahy vyvíjet tlak na sousedy,“ řekl.

NATO podle Stoltenberga od Finska neobdrželo žádost o podporu při ochraně svých hranic. Jsem přesvědčen, že Finsko je schopno se s touto otázkou vypořádat samo,“ konstatoval.