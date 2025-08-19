Finský poslanec zemřel v budově parlamentu. Média mluví o sebevraždě

  18:40
Třicetiletý finský poslanec za opoziční sociální demokracii Eemeli Peltonen v úterý zemřel přímo v budově finského parlamentu. Policie podle agentury AFP uvedla, že v tuto chvíli nemá podezření na spáchání trestného činu. Finská média píší o sebevraždě. Zármutek nad jeho úmrtím vyjádřila řada politiků včetně finského prezidenta Alexandra Stubba.
Finského poslance Eemeliho Peltonena našli mrtvého přímo v budově finského parlamentu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Člověk, který zemřel v budově parlamentu ráno 19. srpna, je Eemeli Peltonen, poslanec ve svém prvním funkčním období,“ potvrdilo tiskové oddělení parlamentu v prohlášení, aniž by upřesnilo příčinu úmrtí. Podle policie Peltonen zemřel kolem 11:00 (10:00 SELČ). Policie uvedla, že příčinu úmrtí vyšetřuje, ale „v této fázi nemá podezření na trestný čin“.

„Úmrtí Eemeliho Peltonena mě i nás všechny hluboce zarmoutilo,“ uvedla ve svém prohlášení předsedkyně poslaneckého klubu sociálních demokratů Tytti Tuppurainenová. „Byl velmi oceňovaným členem naší komunity a bude nám velmi chybět,“ dodala.

Golf, válka a ledoborce. Finský prezident uhranul Trumpa, je spojkou pro Kyjev

Zármutek a kondolence vyjádřilo mnoho finských politiků včetně hlavy státu. „Byl známý jako kompetentní a pracovitý poslanec, jehož práce byla respektována napříč stranami,“ uvedl na síti X prezident Alexander Stubb.

Finská vlajka před budovou parlamentu v centru Helsinek byla v úterý spuštěna na půl žerdi na znamení smutku.

Peltonen koncem června oznámil, že je na nemocenské kvůli infekci, kterou se nakazil na jaře při léčbě onemocnění ledvin.

Finští poslanci mají v současné době parlamentní prázdniny. Příští schůze jednokomorového parlamentu, který má stejně jako česká Poslanecká sněmovna 200 členů, začíná 2. září.

