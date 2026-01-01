Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, tvrdí Finsko

Finská policie ve středu uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury a má podezření, že loď, kterou zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí spuštěné kotvy. Incident se podle policie odehrál v estonské výlučné ekonomické zóně.
Finská pobřežní stráž loď identifikovala a zadržela ve finské exkluzivní zóně, kde měla spuštěnou kotvu. Zadržení členové posádky jsou ruské, kazachstánské, gruzínské a ázerbájdžánské národnosti. „Podle prvních zpráv obsahoval náklad ocelové výrobky ruského původu, na které se vztahují rozsáhlé sankce uvalené na Rusko,“ uvedli ve čtvrtek finští celníci.
Zadrželi jsme loď, která úmyslně poškodila podmořské kabely, hlásí Finsko
Poškozený kabel podle agentury AFP patří finské telekomunikační společnosti Elisa. Firma ve středu ohlásila anomálie při fungování zařízení.
Estonské úřady později uvedly, že byl poškozen i další podmořský kabel spojující Finsko a Estonsko, který patří švédské společnosti Arelion. Není zatím jasné, zda oba incidenty souvisejí.
Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 došlo v Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i k poškození plynovodu, upozornila agentura Reuters. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle označují za součást ruských hybridních útoků.