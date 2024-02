V roce 2027 nemá být ve Finsku jediný bezdomovec. Stát jim dá byty zdarma

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Zkusili to úplně jinak a teď se běžně říká, že Finsko je jediná země v Evropě, kde se snižuje počet bezdomovců. Udělali to tak, že nejdřív zrušili ubytovny a noclehárny. Zdá se to tvrdé? Ne, protože místo nich nabídli bezdomovcům byty. Tedy příliš měkké řešení?