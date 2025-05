Ve Finsku se srazily dvě helikoptéry, z pěti lidí zřejmě nikdo nepřežil

Přišla o obě nohy i ledvinu, ale dál chodí po horách. Sport mi dal disciplínu, říká

Tereze Bártové se změnil život, když před osmi lety přišla vlivem meningokokové meningitidy o obě nohy a šest prstů na rukou. Už se ovšem nevrací k tomu, co bylo. Soustředí se na to, co je a bude. V...