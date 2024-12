Finové zadrželi loď z ruské stínové flotily. Poškození kabelu šetří jako sabotáž

Ropný tanker Eagle S byl v době, kdy byl kabel přerušen, na cestě z Petrohradu do Egypta. Podle portálu MarineTraffic navíc loď plující pod vlajkou Cookových ostrovů nad dotyčným kabelem výrazně zpomalila. Nyní pod dohledem finské policie kotví asi dvacet kilometrů od poloostrova Porkkala a v okruhu tří kilometrů byla vyhlášena bezletová zóna.

Podle předběžných výsledků pátrání za poničením kabelu stojí fakt, že loď navzdory výzvám nedala kotvu do správné polohy. „Stejnosměrné spojení mezi Finskem a Estonskem, EstLink 2, se přerušilo 25. prosince ve 12:26,“ uvedla ve středu společnost Fingrid, jež spravuje finskou přenosovou soustavu.

Policie ve spolupráci s pobřežní stráží a dalšími úřady incident vyšetřuje jako sabotáž. Estonská a finská vláda se dnes podle agentury AP kvůli incidentu scházejí k mimořádným zasedáním.

Oprava kabelu by mohla trvat až sedm měsíců, odhadl jeden z manažerů Fingridu Arto Pahkin. V současnosti jsou mimo provoz také čtyři telekomunikační kabely, informuje stanice Yle. Incident však nijak nenarušil dodávky elektřiny do finských domácností a firem, uklidňuje ministerstvo hospodářství.

Podle britského portálu Lloyd’s List zadržená loď patří do ruské „stínové flotily“. Tedy do skupiny plavidel s nejasným vlastnictvím, která pod vlajkami různých zemí pomáhají vyvážet ropu těm státům, na něž jsou uvaleny ekonomické sankce. Tedy třeba Rusku. Často jsou to navíc velmi staré a neudržované lodě, které nesplňují současná ekologická nařízení. Tanker Eagle S oficiálně vlastní společnost Caravella sídlící ve Spojených arabských emirátech, jež má ve své flotile pouze tuto, dvacet let starou loď.

„Je třeba čelit rizikům, která představují plavidla napojená na ruskou stínovou flotilu,“ uvedl finský prezident Alexander Stubb s tím, že situaci pečlivě sledoval spolu s premiérem Petterim Orpom už na Boží hod. Ocenil rovněž spolupráci všech úřadů, které se podílejí na vyšetřování.

Zhruba 150kilometrový kabel pro vedení elektrické energie Estlink 2 spojil v roce 2014 finské Porvoo s estonským městem Püssi, čímž navázal na méně kapacitní podmořské spojení Estlink 1. Tento kabel, který nyní nadále funguje, v roce 2006 propojil finské Espoo a estonské Harku. Již kabel Estlink 1 umožnil úzké propojení obou zemí s evropskou energetickou sítí, které Estlink 2 ještě více prohloubil. Podle tehdejších vyjádření odborníků tak Estonsko výrazně snížilo závislost na energetických dodávkách z Ruska.

Řada států v poslední době řešila přerušení svých kabelů. V listopadu přestal fungovat podmořský telekomunikační kabel spojující Finsko a Německo. O den později se stejná událost stala mezi Litvou a ostrovem Gotland. Dotčené země pak začaly mluvit o sabotáži, například Německo a Finsko také uvedly, že bezpečnost Evropy ohrožuje ruská válka proti Ukrajině a „hybridní válka vedená záškodnickými aktéry“.