„Drony se dostaly na finské území. Bereme to velmi vážně,“ řekl Häkkänen. Jeden dron se zřítil severně od Kuovoly, druhý východně od ní.
Podle ministerstva obrany se v neděli ve finském vzdušném prostoru nad mořem a nad jihovýchodní částí země objevilo několik malých, pomalu se pohybujících strojů. Kvůli jejich identifikaci vzlétly stíhací letouny F/A-18 Hornet finských vzdušných sil.
Agentura Reuters píše, že Estonsko, Litva a Lotyšsko tento týden informovaly o tom, že na jejich území spadlo několik ukrajinských dronů. Šlo o bezpilotní letouny, které ukrajinská armáda vyslala do útoku na ruskou infrastrukturu pro vývoz ropy u Baltského moře.
V ruské Leningradské oblasti protivzdušná obrana od půlnoci do nedělního časného rána sestřelila 31 dronů, informoval gubernátor. V jednom z příspěvků na Telegramu napsal, že jsou škody v přístavu Usť-Luga, v dalším příspěvku pak zmínil, že tam hasiči pokračují v likvidaci požáru.
Kuovola (modře) a Usť-Luga (červeně)
Usť-Luga a Primorsk, důležité přístavy pro export ropy v Baltské moři, se v posledních dnech opakovaně staly cílem ukrajinských dronových útoků. V obou po nich vznikly požáry.
Při ruském dronovém útoku na jihoukrajinskou Mykolajivskou oblast naopak utrpělo zranění deset lidí, oznámil v neděli velitel regionální vojenské správy Vitalij Kim. Mezi zraněnými jsou dvě ženy ve věku 18 a 40 let, pět dívek a tři chlapci od deseti do 16 let. Záchranáři všechny převezli do nemocnice. Jedna žena a dvě dívky jsou v těžkém stavu.
Ruské drony také znovu útočily v Oděské oblasti, kde byl poničen blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. Podle dostupných informací se nikomu nic nestalo. Rusko na tento jihoukrajinský region útočí prakticky denně, v noci na sobotu nad něj vyslalo přes 60 útočných dronů a nálety si vyžádaly životy dvou lidí a přes deset zraněných. Zasažena byla porodnice. V okolí Záporoží ruský útok zranil tři ženy.