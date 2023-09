Nikdy jsem nacistou nebyl. Šéfa finské opozice straší stará obnažená fotka

Sám Lindtman nacistický pozdrav na kompromitujícím snímku nepředvádí. V pětici svlečených mužů stojí až vzadu a díky nasazené kukle už by dnes kromě zasvěcených nikdo nepoznal, že je to on. V ruce drží atrapu zbraně a kromě kukly má na hlavě i elfskou čepici se zvonečkem na špici.

Podle listu The Times fotka vznikla před více než dvaceti lety na jednom ze školních vánočních večírků. Na povrch vyplula před pár týdny a veřejně se začala probírat poté, co jednačtyřicetiletý politik vystřídal expremiérku Marinovou ve vedení sociálních demokratů.

Šéfem největší opoziční strany se stal minulý pátek, kdy s 12,5 tisíci hlasů porazil někdejší ministryni školství Kristu Kiuruovou, jež dostala 3,6 tisíce hlasů. Své předchůdkyni Marinové v projevu vyjádřil „největší vděčnost“ a sama expremiérka na rozloučenou zmínila finskou přihlášku do NATO, jasné odmítnutí ruské agrese na Ukrajině a jednomyslnou podporu Finska napadené zemi. Tyto zprávy však poněkud zastínila kauza s „nacistickou“ fotkou.

Lindtman potvrdil, že je pravá. O vymazání snímku prý žádal už před patnácti lety, přesto se objevil na sítích. „Přestože jsou to záběry z mého mládí, hrdý na ně nejsem,“ řekl. „Zdá se, že chlapci se svými pózami zašli trochu moc daleko. Nebyl jsem a ani nejsem obdivovatelem nacistů. Ani tehdy, ani teď. Právě naopak: Myslím si, že se neonacistům už tehdy mé postoje nelíbily,“ dodal na svou obranu.

Strana SDP v minulosti kromě Lindtmanovy choulostivé fotky či bujarých večírků bývalé premiérky řešila ještě jednu nepříjemnou kauzu. Ta se týká stranického tajemníka Mikkela Nakkalajarviho, který v roce 2006 umlátil sousedovu kočku lopatou. Na exces se přišlo o třináct let později před volbami do Evropského parlamentu.