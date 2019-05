Polskem otřásl film o sexuálním zneužívání kněžími. Viděli ho miliony lidí

Film podle médií otřásl zemí, ve které se ke katolické víře hlásí 90 procent Poláků, a přiměl preláty přejít od pobouření a kritiky k omluvám. Problém se stal jedním z hlavních témat v kampani před volbami do Evropského parlamentu.



Oběti dopodrobna popisují, co zažili od duchovních: obtěžování, znásilnění i výhrůžky, že příště budou na řadě jejich mladší sourozenci. Vypovídají také, že jim kněží zakazovali hovořit o tom, co se jim stalo, a to dokonce i během zpovědi.

„Film mnou hluboce otřásl. Ohromné utrpení obětí vyvolává lítost a stud. Děkuji všem, kteří mají odvahu hovořit o svém utrpení. Omlouvám se za každou ránu, způsobenou představiteli církve,“ napsal arcibiskup Wojciech Polak, který stojí v čele polské církve. Dodal, že je nutné „objasnit všechny případy“ a že „nikdo v církvi se nemůže vyhýbat odpovědnosti“.

„Jménem celé konference biskupů se chci co nejupřímněji omluvit všem lidem, kterým bylo ublíženo. Uvědomuji si, že nic nedokáže kompenzovat křivdy, které utrpěli,“ prohlásil předseda biskupské konference, arcibiskup Stanislaw Gadecki.

Nicméně oba arcibiskupové dříve odmítli ve filmu vystoupit, připomněl list Gazeta Wyborcza a dodal, že Gadecki ještě nedávno kritizoval zprávy o sexuálním zneužívání a ochraně viníků jako pokusy „připravit církev o autoritu a zničit důvěru v ní“.

Jeden z prelátů, obviňovaných ze zatajování případů, gdaňský arcibiskup Slawoj Leszek Glódž, obvinění odmítl. „Nedívám se na všechno,“ řekl o filmu a reportérku televize TVN 24 odbyl slovy, ať ho neprovokuje. A v neděli kázal o „neomarxistickém klanění se modlám špatně pochopené tolerance“ a „zpochybňování posvátnosti rodiny, ostudné snaze ji klást na roveň volným svazkům či soužití osob stejného pohlaví“.



Populární kněz Jacek Prusak naopak varoval věřící ovečky před „vlky s kolárky“: „Faráři ubližují vašim dětem. Ne svým. To obětem náleží vaše péče, a ne abyste se plazili po kolenou okolo takového či jiného kněze či biskupa. Skoncujme s tím modlářstvím!“ hřímal v Krakově.

„O ničem jsem nevěděl a nikdy v životě jsem kněží nepodezíral, že mohou něco takového dělat dětem. Věřím v boha, a ne v kněze,“ zareagoval bývalý prezident Lech Walesa na odhalení filmu, že jeho zpovědník - mezitím zesnulý - Franciszek Cybula zneužíval dvanáctiletého chlapce.

„Ničemu nerozumíte! Ničemu!“

Předseda vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński v reakci na film přislíbil, že pachatelům, včetně kněží, se nedostane „ani náznaku tolerance“, ale naopak bude jim hrozit až 30 let za mřížemi. Znovu ale varoval před sexuální osvětou jako „předčasnou sexualizací“ a před útoky na církev kvůli zločinům „nemnoha duchovních“.

„Ničemu nerozumíte, pane Kaczyński, ničemu! Nechápete, odkud doopravdy pramení největší hrozba pro polské děti,“ vzkázal šéfovi PiS předseda nejsilnější opoziční strany Občanská platforma (PO) Grzegorz Schetyna a přislíbil s problémem skoncovat „jednou provždy“.

„Po 30 let naší demokracie všichni politici otřesné drama mnoha obětí tajili,“ usoudil Robert Biedroń, bývalý oblíbený starosta severopolského Slupsku, jehož nová politická strana Jaro soupeří s PiS a PO.