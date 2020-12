Filipíny zvýší hranici pro legální pohlavní styk z dvanácti na šestnáct let

Filipíny patří mezi země, kde je hranice pro dosažení sexuální dospělosti nízká. Dospělí mohou mít legální sexuální styk s dětmi ve věku od dvanácti let.



Tamní sdružení na ochranu práv dětí bojují desítky let za to, aby se věková hranice, kterou stanovuje trestní zákoník z roku 1930, zvýšila. Proti tomuto návrhu byl ale v zemi, kde jsou potraty či rozvody stále nezákonné, tuhý odpor.

Věci by se ale měly brzy změnit. Očekává se, že filipínský parlament schválí zákon, který posune hranici na šestnáct let. Zákon by měl zlepšit ochranu dětí na tomto souostroví, kde každý den otěhotní zhruba 500 nezletilých dívek.

„Pro děti je to úspěch,“ říká vedoucí oddělení ochrany dítěte filipínské pobočky Dětského fondu OSN (UNICEF) Patrizia Benvenutiová. „Sexuální dospělost ve dvanácti letech je v rozporu s vědeckými poznatky ohledně rozvoje mozku,“ tvrdí.

Rose Alvarezové bylo třináct let, když měla první pohlavní styk s dvakrát starším mužem. Ve většině zemí světa by to bylo považováno za zneužití dítěte, podle filipínských zákonů bylo ale vše v pořádku, píše agentura AFP.

Alvarezová otěhotněla ve čtrnácti letech. Dnes už ví, že byla příliš mladá na to, aby měla pohlavní styk, a také na to, aby se stala matkou. „Byla jsem ještě dítě, o sexu jsem nic nevěděla,“ říká mladá žena, které je nyní 16 let. „Říkala jsem mu, aby používal kondom, ale on nechtěl,“ dodává dívka, která vystupuje pod pozměněným jménem.

Rose, jež si do dvanácti let myslela, že k otěhotnění stačí polibek, tvrdí, že byla opilá, když měla první styk s 29letým mužem, kterého potkala na Facebooku. „Na to, abych si uvědomila, co se stalo, jsem toho vypila příliš,“ říká. „Probudila jsem se a v šoku jsem si uvědomila, že mám spodní prádlo potřísněné krví,“ vzpomíná.

Děti jako oběti sexuálního násilí

Na Filipínách je každou hodinu znásilněna jedna osoba, tvrdí senátorka Risa Hontiverosová. Sedm obětí z deseti nedosáhlo plnoletosti a v drtivé většině případů se jednalo o dívky.

Celostátní průzkum, který byl proveden v roce 2015, ukázal, že 20 procent dětí ve věku 13 až 17 let se stalo obětí sexuálního násilí a čtyři procenta dětí byla znásilněna, uvádí UNICEF.

Stíhat viníky v případech, kde figurují děti ve věku dvanácti let a více, je ale komplikované, protože styk je často považován jako dobrovolný, tvrdí ředitelka nevládní organizace na ochranu práv dětí Children’s Legal Rights and Development Center Rowena Legaspiová.

„Vezměte si příklad 12leté dívky. Je nezletilá, jak by tedy mohla vyjádřit souhlas s pohlavním stykem,“ ptá se Legaspiová.

Návrh zákona, který počítá až s doživotním trestem, by měl v příštích měsících schválit Senát. Zvýšení věkové hranice by mělo ztížit aktivity sexuálním predátorům, uvádí některá sdružení, která také poukazují na význam osvěty mezi mládeží.

Je také nutné změnit mentalitu mnohých soudců a prokurátorů, kteří mají sklon vinit oběť, dodává Legaspiová. A navíc zkrátit čekací dobu na přelíčení v případech sexuálního násilí na nezletilých.

Zaznívají ale také varování před nechtěnými dopady zvýšení věkové hranice. Podle jednoho sociálního pracovníka se fenomén nevytratí, bude jen méně viditelný, což ztíží poskytování sociální pomoci.

Patnáctiletá Donna Valdezová si myslí, že by si o tom, zda jsou připraveny mít pohlavní styk, měly rozhodnout samotné páry. Jí bylo 13 let, když na Facebooku potkala svého přítele, kterému je o deset let více. Po dvou měsících dopisování měli pohlavní styk. Krátce poté otěhotněla.

Pár žije pod jednou střechou a podle nového zákona by partner mohl být obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých. Donna Valdezová tvrdí, že nelituje toho, že se stala matkou v tak nízkém věku. Přiznává ale, že jí občas chybí styl života, který měla před mateřstvím. „Někdy bych chtěla jít ven s kamarádkami a bavit se,“ říká s desetiměsíčním synem posazeným na klíně.