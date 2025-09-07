Mámou ve čtrnácti. Katolické Filipíny dělí těhotenství teenagerek, o sexu je nic neučí

Na Filipínách v posledních letech strmě roste počet dívek, které otěhotněly před dosažením patnácti let. Téma se stalo předmětem sporu mezi zákonodárci, zdravotními odborníky a náboženskými skupinami o tom, jak by měla vypadat sexuální výchova v silně katolické asijské zemi.
„Chci, aby z mého dítěte vyrostl někdo lepší než já,“ říká čtrnáctiletá Clara, která je v šestém měsíci těhotenství. Dosud nebyla na žádné prenatální prohlídce u lékaře. „Nemám peníze, abych šla do nemocnice,“ líčí dívka, jež žije v rozlehlém slumu Baseco v metropoli Manile.

Clara ve škole nikdy neměla skutečnou sexuální výchovu. To málo, co se probíralo v hodinách přírodovědy, vynechávalo témata jako antikoncepce, souhlas se sexem nebo samotné otěhotnění. „Kdybych měla více informací, zřejmě bych se do této situace nedostala,“ řekla stanici CNN.

Její příběh není ojedinělý. Na Filipínách je těhotenství dospívajících stále větším problémem, zejména u velmi mladých děvčat. Podle vládních údajů vzrostl počet těhotenství u dívek ve věku 10 až 14 let v letech 2019 a 2023 o 38 procent – z 2 411 na 3 343 případů.

Experti varují, že těhotenství v tak nízkém věku může být nebezpečné pro matku i dítě. Dospívající matky čelí vyššímu riziku eklampsie, infekcí či předčasného porodu. Jejich děti častěji trpí nízkou porodní váhou.

Dívkám hrozil věčným zatracením, pak je znásilnil. Sektář se skrýval v bunkru

Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) zjistila, že většina matek mladších patnácti let otěhotněla převážně s partnery, kteří byli nejméně o čtyři léta starší. V průměru pak o sedm roků.

„Těhotenství teenagerů představuje téměř 60 procent případů předčasného ukončení školní docházky u mladých dívek, což výrazně omezuje jejich potenciál a stojí zemi miliardy v podobě ztracených příležitostí,“ uvedla nevládní organizace Síť pro práva dětí.

Konzervativci chtějí výchovu nechat na rodičích

Filipínská vláda v roce 2023 představila koncept zákona zaměřený na prevenci těhotenství u teenagerů, jenž navrhuje zavedení povinné sexuální výchovy na školách a zjednodušení přístupu ke zdravotním službám pro nezletilé. Schvalovací proces ale uvázl na mrtvém bodě.

Objednával si znásilnění dívek vlastními matkami, ty ještě smlouvaly o ceně

Návrh se opakovaně měnil kvůli odporu ze strany náboženských a konzervativních skupin, které tvrdí, že sexuální výchova „podporuje promiskuitu a oslabuje rodičovskou autoritu“. V zemi se 86 procent ze 118 milionů obyvatel hlásí ke křesťanství. Většina z nich jsou římští katolíci.

„Sexuální výchova není součástí naší kultury. Normalizuje sexuální diskuse mezi dětmi,“ tvrdí bývalá šéfka Nejvyššího soudu Maria Lourdes Serenová, jež vede Národní koalici pro rodinu – sdružení církevních skupin, které zákon odmítá a šíří materiály namířené proti němu.

Guru Jára alias Jahra opět „odháčkovává“. Na Filipínách drží ženy bez pasu a mobilu

Zákonodárci v reakci na tuto lobby zmírnili či vyškrtli pasáže o antikoncepci, masturbaci či potratech. Ty jsou v zemi zakázané, včetně případů znásilnění a incestu.

Současná legislativa zapovídá lidem mladším 18 let přístup k antikoncepci bez souhlasu rodičů. Věk pro sexuální souhlas je 16 let.

Nejnovější verzi zákona poslanci předložili letos v srpnu a nyní ji čeká další projednávání v Kongresu.

