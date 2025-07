„Ti cizinci se na sebe začali usmívat,“ říká člen zahraničního výboru v tchajwanském parlamentu Wang Tching-jü o sousedech, kteří si dlouhá léta maximálně zdvořile zamávali. Hrozící Číňan je však náhle sblížil, navzdory všem „nepříjemnostem“. Ty pramení hlavně z faktu, že oficiálně Manila s Pekingem udržuje dobré vztahy – a respektuje tak i jeho politiku jedné Číny, podle níž je Tchaj-wan součástí čínského území.

Podle vládních představitelů, analytiků a diplomatů si však Filipínci čím dál víc uvědomují, že je jejich národní bezpečnost spjatá s bezpečností Tchaj-wanu. A v tichosti s ním proto posilují formální i neformální spolupráci. Stratégové na obou stranách plánují například společné námořní hlídky a rádi by vzájemně ve větší míře sdíleli zpravodajské informace.

Hlavně ty, které se týkají aktivity čínských lodí, kybernetických hrozeb ze strany Číny a čínských špionů. „Jakákoliv ukázka síly ze strany Číny v naší oblasti vyvolává mimořádné obavy,“ přiznal filipínský ministr obrany Gilbert Teodoro.

Ten dle listu The Washington Post (WP) začátkem měsíce rovněž podpořil návrh Japonska, aby byly Východočínské a Jihočínské moře spolu s Korejským poloostrovem vnímány jako jedno „divadlo“. Tím se v armádě rozumí celá pozemní, námořní a vzdušná oblast, která je – nebo může být – přímo zapojena do válečných operací.

Filipínci už se s Čínou „chytli“ kvůli čím dál intenzivnějšímu provozu v Jihočínském moři, které si Peking nárokuje celé navzdory námitkám šesti dalších zemí včetně Filipín a Tchaj-wanu. Podle Manily se v posledním roce výrazně zvýšil počet čínských lodí u západního pobřeží Filipín, stejně jako počet čínských kybernetických útoků, špionáže a dalších hrozeb.

Právě kvůli čím dál nebezpečnějšímu chování čínské armády začali Filipínci potichu prohlubovat vztahy s tchajwanskou vládou. Peking to sice může naštvat, ale předchozí pokusy uklidnit situaci nikam nevedly, podotýká ministr Teodoro.

Nehrajte si s ohněm, varuje Peking

Od letošního jara se tak například z rozhodnutí filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího mohou členové vlády stýkat s tchajwanskými představiteli a obyvatelé Tchaj-wanu zase pro cesty na Filipíny nepotřebují vízum. Oficiálně se tak stalo s cílem povzbudit investice a turismus. Tchaj-pej o tyto kroky nicméně usiluje už léta, píše WP s tím, že veřejně neuváděným cílem je právě i posílení bezpečnostní spolupráce obou zemí.

Minulý měsíc už se pozorovatelé tchajwanského námořnictva přijeli podívat na společné vojenské cvičení Filipín, Japonska a Spojených států. A přestože Filipínci ujišťovali, že cvičení není namířené proti žádné zemi, podle analytiků bylo zřejmé, že tématem je schopnost čelit čínským vojákům v případě, že se vylodí na Tchaj-wan.

A Čína samozřejmě protestuje. „Nabádáme jisté lidi na Filipínách, aby se v otázce Tchaj-wanu zdrželi provokací a nehráli si s ohněm,“ vzkázal mluvčí čínského ministerstva zahraničí poté, co náčelníka generálního štábu filipínské armády natočili, jak vojáky instruuje, aby se připravili na možnost, že Čína skutečně Tchaj-wan napadne.

Čína v posledních pěti letech zesílila vojenský tlak, včetně téměř každodenních přeletů stíhaček v okolí Tchaj-wanu. Desítky stíhaček překračují i středovou linii Tchajwanského průlivu, která slouží jako neoficiální nárazníková zóna.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te, kterého Čína označuje za separatistu, nároky Pekingu na ostrov odmítá a tvrdí, že o budoucnosti Tchaj-wanu mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé. Opakovaně nabídl Číně jednání, ta je však odmítla.

Tamní úřady kromě pravidelných cvičení, která simulují útok čínské armády, tento měsíc také aktualizovaly pokyny, jak se lidé mají chovat v případě vyhlášení poplachu při leteckém útoku, a to i pro občany, kteří se nemohou včas dostat do úkrytů, nebo pro ty, kteří řídí auto.

Sousední ostrov je přitom pro Filipíny nejen „nárazníkovou zónou“ vlastní bezpečnosti. Pokud by se Peking rozhodl pro invazi, filipínská vláda by musela z Tchaj-wanu najednou dostat na 150 tisíc svých občanů, kteří tam jezdí za prací. A vzhledem k uzavřeným dohodám s USA by se filipínská armáda zřejmě alespoň do jisté míry podílela i na americké vojenské odpovědi na čínský útok.

Přestože odklon Filipín od konzervativního postoje vůči Číně znepokojuje nejen Peking, ale i další země jihovýchodní Asie, v Manile se čím dál víc politiků shoduje, že nemají na výběr. „Kdybychom se mohli dívat jinam, dělali bychom to,“ říká analytik Don McLain Gill. „Ale s tím, jak to dnes vypadá, bychom si lhali do kapsy, kdybychom nepovažovali za nutné spolupracovat s Tchaj-wanem,“ dodává.