Haag viní Duterteho ze zločinů proti lidskosti, byl „nepřímý spolupachatel“

Autor: ,
  10:33
Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu obvinil bývalého filipínského prezidenta Rodriga Duterteho ze zločinů proti lidskosti. Osmdesátiletému politikovi je přičítána odpovědnost za desítky vražd, k nimž došlo v rámci takzvané protidrogové války. Během ní na Filipínách mimosoudně zabili tisíce dealerů i uživatelů drog.
Rodrigo Duterte (28. října 2024)

Rodrigo Duterte (28. října 2024) | foto: AP

Věznice Mezinárodního trestního soudu (ICC) ve Scheveningenu nedaleko...
Exprezident Rodrigo Duterte byl zatčen na pokyn ICC. Někteří Filipínci...
Filipínský prezident Rodrigo Duterte na snímku z 11. června 2018.
Věznice Mezinárodního trestního soudu (ICC) ve Scheveningenu nedaleko...
26 fotografií

Zástupce prokurátora ICC Mame Mandiaye Niang řekl, že Duterte byl „nepřímým spolupachatelem“ vražd, které podle soudu vykonávali jiní, včetně policie. Obvinění, které bylo zveřejněno v redigované podobě v pondělí, podle BBC vydali už v červenci.

První bod obvinění se týká Duterteho údajného zapojení do zabití devatenácti lidí ve městě Davao mezi roky 2013 a 2016, kdy tam byl starostou. Další dva body souvisí s dobou, kdy byl v letech 2016 až 2022 prezidentem a zahájil válku proti drogám.

Krvavý Duterte už je v Haagském Hiltonu. Má pestré menu i separé pro dámskou návštěvu

Za svou brutální protidrogovou kampaň, při níž bylo zabito více než šest tisíc lidí, ačkoli aktivisté se domnívají, že skutečný počet může dosahovat desítek tisíc, se exprezident nikdy neomluvil a tvrdí, že zakročil proti drogovým dealerům, aby zbavil zemi pouliční kriminality.

Duterte je prvním bývalým asijským lídrem, kterého obžalovali u ICC a zároveň prvním podezřelým, který byl po více než třech letech převezen do Haagu v Nizozemsku, kde soud sídlí. Ve vazbě je tam od března. Podle exprezidentova právníka není Duterte schopen stanout před soudem kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Jezdil jsem na motorce po městě a zabíjel zločince, chlubil se Duterte

V květnu byl exprezident znovuzvolen starostou Davaa, a to přestože je ve vazbě. Jeho syn Sebastian, který funkci starosty vykonává od roku 2022, nadále působí jako úřadující starosta místo svého otce.

Duterteovi stoupenci tvrdí, že stávající prezident Filipín Ferdinand Marcos, který se veřejně rozešel s mocnou Duterteovou rodinou, využívá ICC jako politický nástroj. Mezinárodní trestní soud nemůže zatýkat bez spolupráce zemí, ve kterých se dotyční nacházejí. A ta bývá často odmítnuta. Marcos přitom dříve myšlenku spolupráce s ICC také odmítl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Haag viní Duterteho ze zločinů proti lidskosti, byl „nepřímý spolupachatel“

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu obvinil bývalého filipínského prezidenta Rodriga Duterteho ze zločinů proti lidskosti. Osmdesátiletému politikovi je přičítána odpovědnost za desítky vražd, k...

23. září 2025  10:33

Posílal jsem peníze STAN, řekl u soudu Redlův spolupracovník. Cítí se vinen

Po prvním dni hlavního líčení kauzy Dozimetr v úterý vypovídá Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného Michala Redla se v pondělí k trestné činnosti přiznal a začal usilovat o dohodu o vině a...

23. září 2025,  aktualizováno  10:32

Motoristé ve volbách 2025: kauzy Filipa Turka a Fiala jako terč

Konzervativní Motoristé chtějí návrat k tradicím a konec migrace nebo Green Dealu. Snaží se o navázání na úspěch ve volbách do Evropského parlamentu, podle posledních volebních průzkumů však oscilují...

23. září 2025  10:29

Řidiče dodávky přemohl mikrospánek. Po nárazu do stromu se vážně zranila dívka

K havárii nedaleko Hodkovic vyjížděli před úterní půl devátou ráno středočeští policisté. Řidiče dodávky pravděpodobně přemohl mikrospánek a narazil vozem do stromu. Záchranáři ošetřili tři lidi,...

23. září 2025  10:25

„Varovali jsme vás, pak nefňukejte.“ Příště ruské zbraně sestřelíme, hlásí Sikorski

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski otevřeně varoval Rusko, že pokud do polského vzdušného prostoru vniknou jakékoliv další ruské rakety nebo drony, budou sestřeleny. V pondělí to řekl na...

23. září 2025  10:22

Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert

Prezident USA Donald Trump nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce i bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. „Podezření, že tato účinná látka souvisí s...

23. září 2025  10:18

Je neuvěřitelné, jak se pohled lidí na Piráty zlepšil, říká krajský lídr Ferjenčík

Pirátskou stranu povede do voleb v Pardubickém kraji bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. Hlavně díky své rozpoznatelné image je jedním z nejvíce viditelných a zapamatovatelných Pirátů v České...

23. září 2025  10:17

Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vražd dvou prodavaček v Hradci Králové, které spáchal mladistvý. K činům se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za...

23. září 2025  10:11

Chřipka vyřadí z práce přes 100 tisíc lidí, na síle nabírá covid

Ministerstvo zdravotnictví představilo novou Národní očkovací strategii. Cílem dokumentu je posílit prevenci infekčních onemocnění a zvýšit proočkovanost. Podle ministra Vlastimila Válka jde o reakci...

23. září 2025  10:02

Při pádu letadla na Plzeňsku zemřel jen 76letý pilot, příčiny nehody jsou zatím nejasné

V letadle, které v pondělí odpoledne spadlo nedaleko Balkové na Plzeňsku, nebyl kromě pilota nikdo další. Potvrdila to policie i experti z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod...

23. září 2025  9:59

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely

Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v jejich blízkosti nacházely drony. Po několika hodinách se pro cestující znovu otevřela, informovala...

22. září 2025  21:35,  aktualizováno  23.9 9:58

Jak moc nás kauza Dozimetr poškodí, ukážou voliči, říká jednička STAN Olšáková

Stojí v čele krajské kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, kde jsou na prvních třech místech ženy. Poslankyni Elišku Olšákovou doplňují zlínská zastupitelka Kateřina Francová a starostka Babic...

23. září 2025  9:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.