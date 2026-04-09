Když se válčí v Íránu, nemůžete se bavit s řidičem, který vás veze z Manily, o ničem jiném než o tom, co se odehrává u benzinových pump.
Jmenuje se Alwin Garcia, ale zeptejte se kohokoliv jiného a jeho popis situace i životní osud se nebudou lišit. Stav, kdy se filipínský svět postavil na hlavu, nese čísla 172,9 a 119,9 pesos – za tolik se tento týden prodávala nafta a benzin. V přepočtu na české koruny Filipínci nyní platí téměř 61 korun za naftu a více než 42 korun za benzin.
Někteří místní politici by chtěli zajít ještě dál. Jeden senátor navrhl oživit historický nárok na oblast v Malajsii bohatou na suroviny.