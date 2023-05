Amerika utužuje osu proti Číně, oprášila letitou alianci s Filipínami

Snad se ani nedá hovořit o atolu. Second Thomas Shoal je spíš mělčina, písečný ovál ponořený pár centimetrů pod hladinou. Desetičlenné filipínské posádce tu jako základna slouží americká výsadková loď, která prošla bitvou o Okinawu i válkou ve Vietnamu.

Pro bezmála osmdesát let staré plavidlo BRP Sierra Madre je to poslední mise. Rezivějící a proděravělá loď už dávno není schopná plavby. V teritoriálních sporech o Jihočínské moře však hraje důležitou úlohu. Pro Manilu je to křehký symbol jejích územních nároků ve východní části Spratlyho ostrovů.