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Filipíny viní Čínu z použití vodních děl u sporného útesu. Neprovokujte, varují Číňané

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  19:10
Filipínská pobřežní stráž v pátek obvinila Čínu z toho, že již druhý den po sobě použila vodní dělo na filipínská plavidla. Čínská pobřežní stráž naopak zemi nařkla z protiprávních a provokativních kroků, filipínské lodě podle ní ignorovaly varování. K incidentu mělo dojít u sporného útesu Scarborough Shoal v Jihočínském moři. Tento týden jde už o třetí střet obou zemí.

Podle Filipín se čínská loď u útesu, který se nachází ve výlučné ekonomické zóně Filipín, přiblížila asi na sedm metrů k filipínské rybářské lodi a vyvolala „vážné riziko srážky“.

Čínská pobřežní stráž naopak obvinila Filipíny z toho, že v oblasti „nelegálně shromáždily“ několik vládních plavidel, plavidla pobřežní stráže a velký počet rybářských lodí. Vodní dělo nasadila poté, co filipínské lodě podle ní ignorovaly její varování a trvaly na vplutí do zmíněné oblasti.

Incident v Jihočínském moři. Čína tvrdí, že u sporného území zahnala americkou loď

„Důrazně varujeme Filipíny, aby neprodleně ukončily své protiprávní a provokativní kroky, jinak ponesou veškeré důsledky, které z toho mohou vyplynout,“ uvedla čínská stráž v prohlášení.

„Filipínská pobřežní stráž důrazně odsuzuje nebezpečné a neprofesionální jednání čínské pobřežní stráže. Útes je tradičním místem pro rybolov Filipínců, jejichž práva nemohou být omezována žádnou cizí zemí,“ uvedl mluvčí filipínské stráže Jay Tarriela.

Podobný incident se stal ve čtvrtek ve stejné oblasti. Čína uvedla, že tehdy sledovala a zahnala dvě filipínská plavidla. Ta obvinila z vniknutí do vod u útesu navzdory varováním, zatímco čínská stráž podle Manily použila vodní dělo proti filipínské rybářské lodi a nepřímo ji zasáhla.

Čínská pobřežní stráž ostřelovala filipínské plavidlo vodním dělem
Čínská pobřežní stráž použila vodní dělo na filipínská plavidla. (24. července 2026)
Čínská pobřežní stráž použila vodní dělo na filipínská plavidla. (23. července 2026)
Na snímku z videa je vidět čínská pobřežní stráž, která stříká silným vodním dělem na filipínské rybářské plavidlo poblíž sporného útesu v Jihočínském moři. (4. prosince 2024)
26 fotografií

Filipínští námořníci se v pondělí podle filipínské armády snažili u atolu Second Thomas Shoal v oblasti Spratlyho ostrovů odehnat Číňany a ti proto dva námořníky zranili, zatímco Filipínci podle Číny narazili do její lodi a zaútočili na její posádku.

Kvůli incidentu, který odsoudily například Austrálie či Spojené státy, si Filipíny a Čína v úterý vzájemně předvolaly velvyslance.

Útes Scarborough, Čínou nazývaný Chuang-jen Tao, se nachází zhruba 235 kilometrů západně od Filipín a 880 kilometrů jihovýchodně od čínského ostrova Chaj-nan.

V roce 2012 útes zabrala Čína a následující rok Filipíny podaly oficiální protest u mezinárodního soudu v Haagu. Ten v roce 2016 rozhodl, že Čína nemá na sporné ostrovy územní nárok. Peking ale tehdy oznámil, že se tímto rozhodnutím nebude řídit.

Čína si činí nároky na téměř celé Jihočínské moře, včetně částí výlučných ekonomických zón Bruneje, Indonésie, Malajsie, Filipín a Vietnamu. V roce 2023 vydala mapu, v níž vymezila svůj nárok na prakticky celou oblast.

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