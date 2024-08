Příměří dlouho nevydrželo. V Jihočínském moři se srazily lodě Filipín a Číny

„Navzdory četným varováním z čínské strany se filipínská loď 4410 úmyslně srazila s čínskou lodí 21551,“ uvedl podle čínské státní televize CCTV, kterou citovala AFP, mluvčí čínské pobřežní stráže. „Důrazně žádáme filipínskou stranu, aby okamžitě zastavila přestupky a provokace,“ dodal. Incident se odehrál kolem 3:24 místního času (neděle 21:24 SELČ).

Čínská pobřežní stráž také uvedla, že filipínské plavidlo vstoupilo do vod poblíž ostrůvku Second Thomas Shoal, který je součástí Spratlyho ostrovů, jež si nárokují Filipíny i Čína, poté, co mu čínské plavidlo zabránilo ve vstupu do vod u útesu Sabina Shoal. Filipínské úřady odmítly, že šlo o provokaci, a pohyb svého plavidla v oblasti označily za legální.

Podle mluvčího čínské pobřežní stráže Filipíny porušily prozatímní dohodu mezi Pekingem a Manilou.

Filipíny a Čína v červenci uzavřely dočasnou dohodu, jež měla deeskalovat napětí u sporné mělčiny Second Thomas Shoal v Jihočínském moři, neustoupily v ní ale ze svých územních nároků. Dohoda se týká zásobovaní posádky výsadkové lodi Sierra Madre, kterou u ostrůvku nechala filipínská vláda úmyslně na mělčině uváznout v roce 1999, aby posílila své nároky na sporné vody kolem mělčiny. Od té doby tam udržuje malý kontingent námořníků.

Peking v červencové dohodě zopakoval požadavek, aby Manila loď Sierra Madre z oblasti odtáhla, ale povolil „z humanitárních důvodů“ posílat posádce zásoby, pokud Filipíny Čínu předem informují.

Čína si nárokuje prakticky celé Jihočínské moře, včetně částí, na které vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tam významné námořní trasy.