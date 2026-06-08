Evropská střediska EMSC a Gfz v Německu zaznamenala otřes o síle 7,8 stupně dnes v 1:37 SELČ. Původně střediska informovala o síle 8,1 stupně. Epicentrum se podle mapy zveřejněné EMSC nacházelo v moři, nedaleko od pobřeží ostrova Mindanao. O zhruba deset minut později oblast zasáhl další otřes o síle 6,3 stupně.
„Několik budov se zřítilo,“ uvedl Robert Dagon z policie ve městě General Santos. Nedokázal ale uvést konkrétní počet poškozených nemovitostí. V oblasti jsou také výpadky elektrického proudu.
Americké Tichomořské středisko pro varování před tsunami (PTWC) uvedlo, že Filipíny by mohla zasáhnout vlna tsunami o výšce jednoho až tří metrů. Filipínské úřady varovaly, že by vln mohlo být více.
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„Lidem doporučujeme se evakuovat do vyšších pater či do vnitrozemí,“ uvedl šéf filipínského seismologického ústavu Teresito Bacolcol. Indonéské úřady nařídily evakuaci některých oblastí na severním pobřeží.
Později filipínské úřady uvedly podle agentury Reuters, že na šesti stanicích zaznamenaly vlny tsunami různého rozsahu, největší z nich měla výšku 1,4 metru.
Mindanao patří k největší filipínským ostrovům. Filipíny leží v takzvaném ohnivém kruhu. Setkávají se zde tektonické desky, a zemětřesení jsou proto častá.
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