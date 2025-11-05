Turkových slov se chytli Rusové. Sníží pomoc Kyjevu, těší se z možného ministra

Autor:
  16:35
Ruská státní tisková agentura TASS informovala o možném jmenování Filipa Turka na post českého ministra zahraničí. Moskva vnímá jeho potenciální nástup do čela diplomacie jako signál, že by Česko, dosud jeden z nejvěrnějších spojenců Ukrajiny, mohlo omezit svou podporu Kyjevu.
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
11 fotografií

TASS ve středu zdůraznila Turkovo prohlášení, které poskytl evropskému vydání deníku Politico v prvním mezinárodním rozhovoru. Čerstvě zvolený poslanec za Motoristy a bývalý europoslanec z frakce Patrioti v něm uvedl, že vznikající vláda pod vedením Andreje Babiše sice zachová závazky vůči NATO a mezinárodnímu právu, ale přesune prioritu z vojenské pomoci financované ze státního rozpočtu na humanitární podporu.

Nový kabinet se podle Turka bude soustředit zejména na „diplomatické úsilí směřující k ukončení války na Ukrajině a zmírnění rizik konfliktu v Evropě“. Upřesnil, že místo vojenské podpory se vláda zaměří na bezpečnostní potřeby Česka. Válku na Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022 Rusko.

Bez Ameriky jsme nahraní, evropské armády se vejdou na parkoviště, řekl Turek

Turek v rozhovoru dodal, že prioritou bude „vyhnout se eskalaci, která by mohla ohrozit energetickou bezpečnost nebo ekonomickou stabilitu Česka“. Tento postoj je dle deníku Politico podobný tomu, který razí například Maďarsko. To už dříve uvedlo, že v Praze vidí spojence pro zpomalení podpory Ukrajině.

Vřelé vztahy s Ruskem však poslanec Turek nemá. Před rokem například odsoudil cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, který přijal pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy konce druhé světové války. „Já bych do Moskvy v žádném případě nejel,“ uvedl tehdy Turek.

Ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů by Turek zřejmě mohl zastávat post ministra zahraničí. Motoristé na jeho nominaci trvají navzdory kauze spojené s jeho údajnými rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích, která vzbudila velkou kritiku a jeho šance na řízení české diplomacie snížila.

Nepřiznaný adept Motoristů na ministra. Kdo je Turkův „náhradník“ Karel Beran

Kvůli Turkově kauze se jako o možném dalším adeptovi Motoristů na šéfa diplomacie mluví o Karlu Beranovi. Ten jako nestraník vedl kandidátku Motoristů na Vysočině. Jeho názory na zahraniční politiku jsou sice dostupné pouze z několika předvolebních vystoupení, nicméně v České televizi prohlásil, že Motoristé chtějí Ukrajinu určitě podporovat. Dokonce nevyloučil, že by mohl pokračovat v muniční iniciativě dosluhují vlády Petra Fialy, pokud by po ní byla poptávka.

Otevřený je i k utužení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny, stejně jako ANO. „Sousedství si nevybíráme, musíme přestat bourat mosty s našimi nejbližšími sousedy a snažit se o racionální jednání vzhledem k Maďarsku a ke Slovensku. Motoristé jsou pro to, aby se znovu posílila hodnota Visegrádu, kterou měla při prosazování našich zájmů,“ prohlásil Beran v debatě České televize.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu

Přímý přenos

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura v emotivním projevu ve Sněmovně vyzval, aby jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury poslanci nevolili šéfem dolní komory parlamentu. „Můj bratr je vážná...

5. listopadu 2025  16:44,  aktualizováno 

OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé...

5. listopadu 2025  16:56

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Až do večerních hodin zůstane zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem je zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  16:54

Turkových slov se chytli Rusové. Sníží pomoc Kyjevu, těší se z možného ministra

Ruská státní tisková agentura TASS informovala o možném jmenování Filipa Turka na post českého ministra zahraničí. Moskva vnímá jeho potenciální nástup do čela diplomacie jako signál, že by Česko,...

5. listopadu 2025  16:35

Ruský ministr obrany chce obnovit jaderné testy. Reaguje na Trumpa

Ruský ministr obrany Andrej Belousov na středeční poradě ruské bezpečnostní rady navrhl, aby Rusko v reakci na počínání Spojených států okamžitě zahájilo přípravy na obnovení zkoušek jaderných...

5. listopadu 2025  16:26

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

5. listopadu 2025  16:17

Benda hledá osm statečných. Okamura je bezpečnostní riziko, řekl premiér Fiala

Přímý přenos

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o 108 hlasů poslanců, prosazuje do čela dolní komory...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  15:55

Okamura slíbil, že bude nestranný předseda. Bartošek mluvil o jeho přešlapech

Přímý přenos

Lídr hnutí SPD Tomio Okamura před volbou šéfa Sněmovny slibuje, že bude nestranným předsedou. „Dovolte mi poděkovat nově vznikající vládní koalici za čest být jejím kandidátem na funkci předsedy...

5. listopadu 2025  13:17,  aktualizováno  15:55

Istanbulskou úmluvu vyřešíme až za rok, rozhodlo Lotyšsko. Chtělo od ní odstoupit

Lotyšští zákonodárci se ve středu rozhodli, že plán na odstoupení od Istanbulské úmluvy, která chrání práva žen před násilím, o rok odloží. Minulý čtvrtek tamní parlament jako první v Evropské unii...

5. listopadu 2025  15:42

Turečkova přednáška o Izraeli a Palestině vzbudila nenávist. Nazvali ho neonacistou

Přednáška odborníka na Blízký východ a analytika Břetislava Turečka o izraelsko-palestinském konfliktu na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyvolala nenávistné reakce na sociálních...

5. listopadu 2025  15:37

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

5. listopadu 2025  15:35

Okradl těžce zraněnou seniorku, která upadla na schodech. Muže čeká téměř rok vězení

Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...

5. listopadu 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.