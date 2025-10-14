Rozruch, turbulence, předčasný optimismus. Turkovy kauzy si všímají v cizině

V Česku by se po volbách mohl stát ministrem zahraničí politik, který v minulosti údajně zveřejňoval na sociálních sítích otevřeně rasistické poznámky a nacistické narážky, všímá si německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle webu Politico zavládl kvůli Filipovi Turkovi a kauze kolem jeho příspěvků na sítích při sestavování české vlády chaos. Slovenský list Sme píše, že opatrný povolební optimismus byl v Česku předčasný.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem.(13. října 2025)

foto: Michal Růžička, MAFRA

V článku o povolebním vyjednávání v Česku FAZ napsal, že se situace pro vítěze voleb, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, zkomplikovala poté, co Deník N uvedl, že „ikona Motoristů“ Turek zveřejňoval nenávistné komentáře. Občanská společnost se proto postavila na odpor proti jeho možnému povolání do funkce ministra zahraničí, píše deník.

FAZ připomíná, že Babiš je po volbách odkázán na spolupráci s menšími stranami, s „pravicově extremistickou SPD, jejíž předseda Tomio Okamura je nechvalně známý svým štvaním proti migrantům, EU a NATO“, a se stranou Motoristé sobě, jejíž předák Turek „se sice také už postaral svými různými hrubými výroky o pozdvižení, celkově je ale (strana) považovaná za mnohem umírněnější“. „Od víkendu je ale Turek pod silnou palbou,“ dodal list.

Turek se omluvil. Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka u Babiše

Německý deník zmínil některé vymazané příspěvky ze sociálních sítí, které zveřejnil Deník N, například ten o útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch či vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Kromě nich jde o „celou řadu otevřeně rasistických poznámek a nacistických narážek“.

Motoristé zpochybňují pravost některých zveřejněných příspěvků, hovoří o falšování a účelové kampani. Deník N si za článkem stojí.

„V mém životě jsem napsal mnoho nesmyslů a svému pětadvacetiletému já bych nejspíš nafackoval, ale absolutně odmítám, že bych schvaloval popálení malé holčičky (Natálky). To rezolutně popírám,“ hájí se Turek.

„Babiš už nemohl mávnout rukou“

Podle FAZ českou veřejnost Turkova kauza příliš nepřekvapila, protože je „hrubými komentáři a nacistickými výpůjčkami“ nechvalně proslulý. „Nyní je ale věc vážnější,“ dodal. „Tentokrát byla obvinění tak vážná, že nad nimi ani vítěz voleb Babiš nemohl jen tak mávnout rukou,“ napsaly noviny. Hnutí ANO, SPD a Motoristé se nyní soustředí na projednání programu a koaliční smlouvy, uvedl FAZ.

Kauze kolem čestného předsedy Motoristů sobě se věnuje ve své německojazyčné mutaci i přehled zpravodajství webu Politico. Podle něj se jednání o vládě v Praze zkomplikovalo a proměnilo v chaos, protože se nadějný kandidát na ministra zahraničí ocitl pod tlakem.

Turek byl kvůli screenům na policii už po eurovolbách. Nic závadného nenašli, tvrdí

Agentura DPA se dění v Česku rovněž věnuje, vymazané příspěvky na sociálních sítích se podle ní „postaraly v Praze o rozruch“. Vzhledem k Turkově aféře „šlápl Babiš na brzdu“ při sestavování vlády a zároveň zodpovědnost přesunul na stranu Motoristé sobě, která podle něj musí veřejnost přesvědčit, že obvinění na Turkovu adresu jsou nedůvodná.

Rakouský deník Der Standard píše o „turbulencích“ v Praze a o tom, že se Turek „stal pro vítěze voleb Babiše problémem“. Debata kolem bývalého europoslance podle Standardu zadrhla kola povolebních vyjednávání. Přední rakouský deník popisuje i minulé Turkovy kauzy, kritice podle něj čelil například kvůli „sběratelským předmětům“ s nacistickou symbolikou či fotografii se zdviženou pravicí připomínající nacistické hajlování. „Pokud se (Babiš) rozhodne zabránit tomu, aby se Turek stal ministrem zahraničí, bude moci paradoxně počítat s podporou svého nejdůležitějšího protihráče, liberálního prezidenta Petra Pavla,“ napsal rakouský list.

Podle slovenského deníku Sme ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný.

Za zásadní komplikaci při snaze Babiše složit novou vládu označilo Sme právě případ zveřejněných starších a později smazaných údajných výroků Turka s nenávistným a rasistickým obsahem.

