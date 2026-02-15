Diplomacie na kolech. Jak limuzíny a investice hýbou politikou v Pacifiku

  18:31
Nablýskané limuzíny na Fidži či policejní flotily na Šalamounových ostrovech. Čína a její západní rivalové zaplavují tichomořské státy dary, které slouží jako pojízdná reklama vlivu. Strategicky umístěné státy Pacifiku z geopolitické rivality těží maximum v darech či investicích.
Zaparkovaný čínský automobil před prezidentským palácem na souostroví Fidži....

Zaparkovaný čínský automobil před prezidentským palácem na souostroví Fidži. (26. ledna 2026) | foto: Facebook: Fiji Government

Slavnostní předání čínských automobilů prezidentu souostroví Fidži. (26. ledna...
Darovaný čínský automobil prezidentu souostroví Fidži. (26. ledna 2026)
Flotila pick-upů značky Toyota darována Austrálií Šalamounovým ostrovům. (26....
Slavnostní předání flotily pick-upů značky Toyota, které darovala Austrálie...
V areálu prezidentského paláce v Suvě parkuje nablýskaná černá limuzína. Luxusní vůz značky Hongqi (v překladu Rudá vlajka) v lednu převzal fidžijský prezident Ratu Naiqama Lalabalavu od Číny. Ta rozhodně při výběru nešetřila, neboť se stejnou značka jezdí na vojenské přehlídky i čínský prezident Si Ťin-pching.

Čínský dar pro Fidži je ukázkovým příkladem toho, co analytička Yun Sunová pro deník The Guardian nazývá „diplomacií prestiže. Cílem není vyřešit dopravní situaci v zemi, ale polichotit lídrům a upevnit osobní vazby s elitami.

Symbolika má však svou cenu. Ačkoli prezidentská kancelář odmítla dar oficiálně komentovat, během slavnostního předání prezident Lalabalavu znovu veřejně potvrdil závazek Fidži k politice jedné Číny. „Dary v tomto regionu jsou vždy obousměrná ulice,“ upozorňuje pro britský deník Blake Johnson, analytik pro tichomořské záležitosti. Potvrzení politické loajality je podle něj běžnou cenou, kterou se za tyto dary platí.

Závazky si státy v Pacifiku netvoří pouze symboly statusu pro vyvolené. Například Jižní Korea v Suvě investuje do zdraví běžných obyvatel.

Vláda na Fidži minulý týden schválila memorandum s Korejskou nadací pro mezinárodní zdravotní péči, které zemi přináší grant ve výši přibližně 16,1 milionu dolarů (cca 380 milionů korun). Projekt plánovaný až do roku 2030 se zaměřuje na boj s civilizačními chorobami, jako je cukrovka, a zahrnuje digitalizaci zdravotnictví i školení personálu.

Nevděčným spojencům ho nedáme. Jak Američané utopili proviant za miliardy

Důvod investice je jednoduchý, ostrovy v Pacifiku se mohou jevit jako klíčové bojiště pro velmoci. Na první pohled malé národy kontrolují obrovské úseky oceánu, které slouží jako strategické trasy pro globální lodní dopravu.

Hlavní obavou Spojených států a Austrálie je možnost, že by Čína v regionu vybudovala vojenskou základnu. Tento scénář se přiblížil realitě v roce 2022, kdy Šalamounovy ostrovy podepsaly bezpečnostní pakt s Pekingem, což v Canbeře a Washingtonu způsobilo poplach.

Flotila aut Šalamounovým ostrovům

Současné obdarovávání na Fidži je přímým pokračováním scénáře ze Šalamounových ostrovů. Když tamní metropole Honiara v srpnu 2025 hostila lídry Fóra tichomořských ostrovů, město se proměnilo v přehlídku geopolitické rivality.

Tehdy Austrálie darovala dle Rádia Nový Zéland policii 61 vozů Ford Ranger v hodnotě 3,5 milionu dolarů. Čína kontrovala dodávkou 27 luxusních SUV značky Great Wall Motor, která byla tak nová, že měla v interiérech ještě ochranné fólie. Premiér Jeremiah Manele tehdy v rychlém sledu děkoval oběma stranám.

I v Honiaře však Čína vedle aut investovala do medicíny. V novém centru s nápisem „Čínská pomoc pro sdílenou budoucnost“ provedli čínští lékaři první operaci srdečního stentu v zemi jen pár dní před začátkem summitu, upozorňuje deník The New York Times.

ANALÝZA: Nový svár USA a Číny. Přetahují se o ostrovní státečky v Tichomoří

Ať už jde o limuzínu v Suvě, nebo policejní vozy v Honiaře, pro dárce dle amerického deníku fungují tato vozidla jako pojízdné billboardy. Každý den v ulicích připomínají, kdo je zaplatil.

Pro ostrovní státy, které trápí geografická izolace a drahý dovoz, je však pragmatismus na prvním místě. Australský premiér Anthony Albanese, kterého také vozí čínská automobilová značka, sice své SUV bagatelizoval slovy, že „auto je prostě auto“, místní realita je ale jiná. Jak uzavírá pro britský deník analytik Johnson: „Limuzínu zdarma je v této situaci zkrátka velmi těžké odmítnout.“

Diplomacie na kolech. Jak limuzíny a investice hýbou politikou v Pacifiku

