Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk

Fidži posiluje testování a léčbu v reakci na nárůst nových infekcí. Podle Společného programu OSN pro HIV a AIDS (UNAIDS) se počet nakažených za posledních 15 let zvýšil dvanáctinásobně.
Nejnovější údaje agentury OSN ukazují, že v roce 2025 žilo v zemi přibližně 9 000 lidí s HIV. O své nákaze vědělo pouze 39 procent z nich a antiretrovirální léčbu dostávalo jen 22 procent.
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Podle fidžijské vlády má HIV jeden z 60 dospělých v zemi, zatímco před pěti lety to byl jeden ze 167.
„To znamená, že HIV je nyní národní krizí – a vláda k ní tak přistupuje. Už to není jako dřív,“ uvedl fidžijský ministr zdravotnictví Antonio Lalabalavu ve videoprohlášení na Facebooku. „Na Fidži žije s HIV více lidí než kdykoli předtím.“
Vláda uvedla, že odhaluje více případů také díky tomu, že její testovací programy oslovují více lidí. Chce proto nabízet více bezplatných testů, poskytovat čisté jehly uživatelům drog a bezplatnou léčbu lidem s pozitivním výsledkem testu.
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Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro fungování imunity. Bez léčby jejich počet během několika let postupně klesá, až propukne nemoc AIDS. Nemocní pak mohou během několika let zemřít. Pokud se však nakažení začnou včas léčit, mohou díky moderním lékům žít prakticky bez omezení a virus dále nešířit.