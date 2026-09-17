Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk

Autor: ,
  18:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Laucala Island Resort

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií
Fidži vyhlásilo kvůli šíření viru HIV národní stav nouze. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku nakažený jeden z 60 dospělých. Virus se přenáší krví nebo tělními tekutinami. Fidži má necelý milion obyvatel.

Fidži posiluje testování a léčbu v reakci na nárůst nových infekcí. Podle Společného programu OSN pro HIV a AIDS (UNAIDS) se počet nakažených za posledních 15 let zvýšil dvanáctinásobně.

Nejnovější údaje agentury OSN ukazují, že v roce 2025 žilo v zemi přibližně 9 000 lidí s HIV. O své nákaze vědělo pouze 39 procent z nich a antiretrovirální léčbu dostávalo jen 22 procent.

Kapavka či syfilis jako suvenýr z festivalu. Nákaz pohlavní nemocí strmě přibývá

Podle fidžijské vlády má HIV jeden z 60 dospělých v zemi, zatímco před pěti lety to byl jeden ze 167.

„To znamená, že HIV je nyní národní krizí – a vláda k ní tak přistupuje. Už to není jako dřív,“ uvedl fidžijský ministr zdravotnictví Antonio Lalabalavu ve videoprohlášení na Facebooku. „Na Fidži žije s HIV více lidí než kdykoli předtím.“

Vláda uvedla, že odhaluje více případů také díky tomu, že její testovací programy oslovují více lidí. Chce proto nabízet více bezplatných testů, poskytovat čisté jehly uživatelům drog a bezplatnou léčbu lidem s pozitivním výsledkem testu.

Dětská hvězda hororu Kruh zemřela ve 35 letech na AIDS, odhalili lékaři

Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro fungování imunity. Bez léčby jejich počet během několika let postupně klesá, až propukne nemoc AIDS. Nemocní pak mohou během několika let zemřít. Pokud se však nakažení začnou včas léčit, mohou díky moderním lékům žít prakticky bez omezení a virus dále nešířit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září a ráno měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam nedorazila,...

17. září 2026

Změna volby rektora? Radě vysokých škol se nelíbí podklad k zákonu o univerzitách

ilustrační snímek

Ministerstvo školství chystá změnu ve fungování univerzit. Měnit se má třeba způsob, jak se do čela vysoké školy dostane rektor, ale také mechanismus přidělování peněz. Rada vysokých škol ale vidí v...

17. září 2026  18:45

„Závažný, nechrání úředníky.“ Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích

Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Za zásadní považuje, že rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse....

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  18:30

Katargate: řecký parlament vydal ke stíhání exkomisaře Avramopulose

Dimitris Avramopulos

Řecký parlament dnes vydal ke stíhání bývalého evropského komisaře Dimitrise Avramopulose v rámci korupční kauzy v Evropském parlamentu Katargate. Avramopulos, který je v současnosti řeckým...

17. září 2026  18:25

Pavel navštívil porcelánku Thun a zámek Bečov, vyjádřil se i k sanaci na Šumavě

Manželé Pavlovi u relikviáře sv. Maura, jedné z nejcennějších historických...

Regiony příležitostí. Tak označil prezident Petr Pavel místa, která možná zaostávají za standardy, ale žije v nich mnoho nadšených lidí, kteří dělají vše, aby život v takových místech byl lepší....

17. září 2026,  aktualizováno  18:13

Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk

Polský premiér Donald Tusk řeční v Sejmu (10. června 2026)

Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima...

17. září 2026  17:54,  aktualizováno  18:03

Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk

ilustrační snímek

Fidži vyhlásilo kvůli šíření viru HIV národní stav nouze. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku nakažený jeden z 60 dospělých. Virus se přenáší krví nebo tělními...

17. září 2026  18:02

Revolut poskytl data stovek klientů falešnému úřadu. Teď čelí vydírání

Sídlo společnosti Revolut v londýnské čtvrti Canary Wharf ve Velké Británii...

Britská finanční technologická společnost Revolut řeší vážný bezpečnostní problém. Tentokrát za ním nestojí hackerský útok, ale podvodník vydávající se za státní instituci. Prostřednictvím falešných...

17. září 2026

Při prevenci rakoviny lidi víc motivuje pohodlí než odměna, ukázal průzkum

3D ilustrace zhoubného nádoru slepého střeva.

Jednodušší cesta k preventivnímu vyšetření funguje lépe než výhody nabízené za absolvování testu. Vychází to z výsledků pilotního projektu „Screening z domova“ Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Ten...

17. září 2026  17:48

Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti

ilustrační snímek

Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné...

17. září 2026  17:36,  aktualizováno  17:41

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Středula vyzval k debatě o daních, varoval před prostorem pro švarcsystém

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a předseda Českomoravské...

K zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému vyzval vládu při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. Varoval také před snahou vlády o...

17. září 2026  10:42,  aktualizováno  17:35

Z jezera Most vyzvedli tělo. Expertiza určí, zda jde o ztraceného mladíka

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po...

Policejní potápěči dnes odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Podle policie zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na...

17. září 2026  15:31,  aktualizováno  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet