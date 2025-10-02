Ficovo krvavé oblečení a boty. U soudu s atentátníkem předložili klíčové důkazy

Loňský pokus o atentát na premiéra Roberta Fica byl teroristickým útokem, zopakovala ve čtvrtek názor žaloby prokurátorka Katarína Habčáková v závěrečné řeči u prvoinstančního soudu v Banské Bystrici. Obžalovanému Juraji Cintulovi tak za střelbu na Fica, kterého vážně zranil, hrozí doživotí. Po vystoupení Habčákové soud hlavní líčení odročil na příští týden.
Soud na Slovensku v hlavním líčení projednal poslední důkazy v případu loňského pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica. (2. října 2025)

Obhajoba od červencového začátku soudního procesu zpochybňuje kvalifikaci skutku jako teroristického činu. Sám Cintula dříve tvrdil, že Fica chtěl pouze zranit, nikoliv zabít. Právě konkrétní právní posouzení případu soudem a výše uloženého trestu bude nejočekávanější částí jeho rozhodování, Cintula vinu ve věci neodmítl.

Podle slovenského trestního zákoníku je teroristickým útokem kromě jiného jednání, jehož cílem je poškodit ústavní zřízení či přimět vládu, aby něco učinila, opomenula nebo strpěla, a to například prostřednictvím útoku na člověka.

Ať žije demokracie, křičel atentátník u soudu. Fico omezoval kulturu, zdůvodnil

„Lze dospět k jednoznačnému závěru, že obžalovaný neútočil na poškozeného jako na občana Roberta Fica. Je irelevantní, zda chtěl poškozeného usmrtit nebo poškodit jeho zdraví,“ řekla Habčáková. Dodala, že obžalovaný nesouhlasil s politikou vlády a tento svůj nesouhlas vyjádřil střelbou na Fica. Cintula při odchodu ze soudní síně řekl, že není terorista.

Cintula způsobil Ficovi poranění v oblasti břicha, dále kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Premiér kvůli zraněním podstoupil operace.

Cintula po svém zadržení útok na šéfa vlády zdůvodňoval nesouhlasem s politikou kabinetu či zrušením elitního útvaru slovenské prokuratury. Žalobkyně poukázala také na jeho vyjádření, kdy vládu ve vztahu k EU označil za jidášskou.

V autě uviděl, jak Ficovi krvácí břicho. Člen ochranky u soudu popsal atentát

Chtěl také, aby pokračovala vojenská podpora Ukrajině. Její poskytování Kyjevu ze státních zásob nynější Ficův kabinet po předloňském nástupu do úřadu zastavil. Cintula se podle Habčákové dříve vyslovil také za to, aby lidé vyšli do ulic, a to i za použití násilí; některých protivládních protestů se sám zúčastnil, připomněla. Žalobkyně citovala závěry znaleckého posudku, že obžalovaný má sklony k impulzivnímu až agresivnímu chování

Závěrečné řeči v kauze začaly poté, co soud ve čtvrtek projednal poslední důkazy. Mezi nimi bylo mimo jiné zakrvácené oblečení a boty, které měl na sobě Fico v době atentátu.

Nyní 72letý Cintula, kterého policisté zadrželi hned po střelbě, byl původně stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Za ní lze uložit i méně přísný trest než pouze doživotí, které trestní zákoník stanoví u teroristického útoku.

Slyšel jsem zvuky a ucítil úder do břicha. Fico popsal atentát, útočníka neviděl

Soud ale může využít ustanovení právní úpravy, která mu umožňují odsouzenému mimořádně snížit výši trestu; v takovém případě ovšem nelze v Cintulova případu vyměřit trest kratší než 20 let ve vězení. Žalobkyně pouze vyzvala soud, aby rozhodl o trestu, který bude spravedlivý.

Atentátník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí.

Předseda slovenské vlády dříve tvrdil, že atentátník je prodlouženou rukou nenávisti opozice. Důkazy o jeho přímém propojení s opozičními stranami ale neposkytl. Opoziční politici zase poukazovali na Ficova vyjádření, kterými podle nich nynější předseda slovenské vlády přispěl k napětí ve slovenské společnosti.

