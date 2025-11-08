Kvůli nim přestala existovat V4, kritizoval Fico Fialovu vládu. Vzpomínal na Duku

„V4 přestala existovat i s obrovským přičiněním právě vlády, která odchází. Věřím, že nová vládní politika, která v České republice přichází, myšlenku V4 obnoví. Pro přežití takových zemí jako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, ale i Polsko, byť je velké, je V4 nevyhnutelným životním předpokladem,“ uvedl Fico v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR.
Vítěz českých sněmovních voleb, hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, už uzavřel koaliční smlouvu s hnutím SPD a s Motoristy. Nová vládní koalice by měla vystřídat kabinet dosluhujícího ministerského předsedy Petra Fialy. Babiš tento týden zdůraznil potřebu obnovy spolupráce V4.
|
Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil
Země V4 dříve rozdělil názor na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Bratislava i Budapešť dodávky zbraní Kyjevu kritizují. Fialova vláda zase loni v březnu přerušila mezivládní konzultace se Slovenskem, což zdůvodnila právě rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky. Babiš už dal najevo, že v případě složení nového kabinetu mezivládní konzultace se Slovenskem obnoví.
Fico řekl, že úmrtí Duky je velkou ztrátou pro veřejný i církevní život. „Mohu jen vyslovit vděk, že takováto osobnost nás navštívila při oslavách svatého Cyrila a Metoděje na Děvíně a že měl odvahu některé věci pojmenovat. Když se my ozýváme, že se nám nelíbí poučování ze strany některých českých politiků, naštěstí už těch, kteří nyní odcházejí z vládní politiky, tak se každý tvářil, že to není pravda,“ řekl Fico.
Duka se letos v červenci zúčastnil na hradě Děvín v Bratislavě oslav uvedeného státního svátku. Ve stejný den při kázání na cyrilo-metodějské pouti ve slovenské Nitře podle slovenských médií zase prosil Slováky o odpuštění za Čechy, kteří je poučují o demokracii a svobodě.