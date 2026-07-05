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Jsem poslední premiér, který má přímý vztah s Putinem i Zelenským, věří si Fico

Autor:
  11:00
Robert Fico

Robert Fico | foto: /www.facebook.com/robertficosk

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...
Stejně jako na první výročí atentátu, i letos zamířil slovenský premiér Robert...
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V době rozpadu světového řádu musí být Slovensko pragmatické, podporovat dialog a prosazovat politiku všech čtyř světových stran. V rozhovoru s agenturou TASR zveřejněném v sobotu to řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.

Míní také, že je poslední premiér, který má přímé vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Jsem poslední premiér, který má přímý vztah s prezidentem Putinem i s prezidentem Zelenským. Protože si myslím, že s jedním i druhým musíme vést normální dialog,“ řekl Fico. Zopakoval, že válka Ruska proti Ukrajině podle něj nemá vojenské řešení.

Robert Fico
Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (9. května 2026)
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. září 2025)
Stejně jako na první výročí atentátu, i letos zamířil slovenský premiér Robert Fico na tiskovou konferenci do města Handlová, kde na něj v roce 2024 několikrát vystřelil útočník. (15. května 2026)
6 fotografií

Zkritizoval rovněž šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou, která podle něj „nemá kapacitu na to, aby vedla ten dialog, který dnes Evropská unie potřebuje“. Tyto schopnosti podle něj měla bývalá německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský exprezident Nicolas Sarkozy.

Předseda slovenské vlády také uvedl, že Slovensko má zájem na pragmatické spolupráci s Ukrajinou. V západoukrajinském Lvově se podle něj chystá společné zasedání slovenské a ukrajinské vlády.

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V otázce vstupu Ukrajiny do EU je podle Fica zcela nezbytné nejprve dosáhnout míru. „Nikdo nebude akceptovat vstup země do EU, pokud je tato země ve válečném konfliktu,“ uvedl. Kyjev by rovněž v přístupovém procesu neměl mít žádné speciální výhody oproti jiným kandidátským zemím, dodal.

Mír jako prioritu své politiky chce Fico prosazovat i na úrovni Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Slovensko od 1. července předsedá.

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