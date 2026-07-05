Míní také, že je poslední premiér, který má přímé vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
„Jsem poslední premiér, který má přímý vztah s prezidentem Putinem i s prezidentem Zelenským. Protože si myslím, že s jedním i druhým musíme vést normální dialog,“ řekl Fico. Zopakoval, že válka Ruska proti Ukrajině podle něj nemá vojenské řešení.
Zkritizoval rovněž šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou, která podle něj „nemá kapacitu na to, aby vedla ten dialog, který dnes Evropská unie potřebuje“. Tyto schopnosti podle něj měla bývalá německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský exprezident Nicolas Sarkozy.
Předseda slovenské vlády také uvedl, že Slovensko má zájem na pragmatické spolupráci s Ukrajinou. V západoukrajinském Lvově se podle něj chystá společné zasedání slovenské a ukrajinské vlády.
|
Kliky na silnici, koupel se psem. Fico se chlubil formou, ruské útoky ho znepokojily
V otázce vstupu Ukrajiny do EU je podle Fica zcela nezbytné nejprve dosáhnout míru. „Nikdo nebude akceptovat vstup země do EU, pokud je tato země ve válečném konfliktu,“ uvedl. Kyjev by rovněž v přístupovém procesu neměl mít žádné speciální výhody oproti jiným kandidátským zemím, dodal.
Mír jako prioritu své politiky chce Fico prosazovat i na úrovni Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Slovensko od 1. července předsedá.