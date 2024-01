Fico se chystá na Ukrajinu. Není to suverénní země a do NATO nepatří, uvedl

Ukrajinu Fico označil za zkorumpovanou zemi, ve které se ztrácí západní pomoc a o snaze Kyjeva osvobodit území okupovaná Ruskem prohlásil, že je zcela nereálné.

Deník Ukrajinska pravda výroky komentoval jako „skandální“. „Stydím se za takového premiéra,“ řekl předák slovenské opozice Michal Šimečka.

„Jdu (na jednání se Šmyhalem) s humanitární pomocí. Potvrdím, že žádné zbraně nedostane pokud jde o slovenskou armádu a státní zásoby, a řeknu mu, že jsou věci, na které máme úplně, ale úplně jiný názor,“ prohlásil Fico.

„Pokud jde o vstup do EU, my je respektujeme, ale musí splnit podmínky, a ne že politicky vstoupí do unie země, která absolutně neplní žádné požadavky. Řeknu mu, že jsem proti členství Ukrajiny v NATO, že ho budu vetovat a blokovat, protože to je základ pro třetí světovou válku a nic jiného,“ řekl slovenský premiér.

Podle svých slov je zvědavý na ukrajinskou představu řešení konfliktu s Ruskem, protože on sám řešení nevidí. Napadení Ukrajiny označil Fico za porušení mezinárodního práva, protože nelze jen tak použít vojenskou sílu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, a současně vybídl k hledání cesty, „jak válku ukončit, a ne jak ji dále prohlubovat“.

Fico je přesvědčen, že je nutné Ukrajině říci, že je jednou z nejzkorumpovanějších zemí na světě a nikdo neví, kolik z poskytované západní pomoci se ztratí někde v polovině cesty. A to je Ukrajina podle Ficova názoru od roku 2014 "pod totální kontrolou a vlivem Spojených států“.

„Ukrajina není suverénní, samostatná země, Ukrajina je pod absolutním vlivem Spojených států amerických - a v tomto dělá EU obrovskou chybu, že si nechce nechat suverénní pohled na Ukrajinu a souhlasí jen s tím, co říkají USA,“ poznamenal.

Válka podle slovenského premiéra musí skončit kompromisem, který bude „velmi bolestivý pro obě strany“. „Co (Ukrajinci) čekají? Že Rusové odejdou z Donbasu a Luhanska, anebo že odejdou z Krymu? Vždyť je to nereálné,“ prohlásil. Vojensky podle něj konflikt nelze vyřešit a jeho prodlužováním bude sílit postavení Ruska.

Fico se podle slovenských médií setká se Šmyhalem ve středu.

Šimečka: „Stydím se za takového premiéra“

Deník Ukrajinska pravda označil Ficovy výroky za „skandální“ a upozornil, že i dříve slovenský premiér jen opakoval tvrzení ruské propagandy, že válka Ruska proti Ukrajině „nemá vojenské řešení“ a že Západ „zakázal“ Kyjevu uzavřít příměří s Ruskem po vpádu ruských vojsk, protože doufal, že mu Ukrajina - po poskytnutí západních miliard a zbraní - naservíruje zraněného ruského medvěda na talíři.

Předseda opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka podle webu DenníkN označil Ficovy výroky o Ukrajině za bezcitné a vulgární. Ficovi podle vůdce opozičního předáka chybí základní lidská empatie a geopolitický kompas. „Stydím se za takového premiéra,“ prohlásil Šimečka.

„Lidé, přesně takoví jako my, hned za našimi hranicemi, už dva roky čelí neskutečnému utrpení. Vraždění, znásilňování, vypalování celých měst. Vše jen proto, že jako suverénní země zatoužili žít v Evropské unii. A jediné, na co se tváří v tvář takovému utrpení, které klidně mohlo postihnout Slovensko, kdyby dějiny kráčely jen trochu jinak, zmůže čtyřnásobný premiér Fico, jsou cynické řeči,“ uvedl Šimečka.

Na Ukrajině se podle Šimečky bojuje i za Slovensko, ale Fica už zájmy vlastní země „zjevně vůbec nezajímají, jde mu jen o politické přežití, beztrestnost a pomstu“.

27. října 2023