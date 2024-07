Než začal pachatel střílet po Trumpovi, zkoumal i atentát na Fica, uvádí FBI

Podle tiskových agentur to v pondělí uvedl zástupce Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Trump podle něj souhlasil, že se v rámci vyšetřování FBI podrobí standardnímu výslechu.

Plánovaný rozhovor s Trumpem je součástí standardního protokolu, podle nějž FBI v průběhu vyšetřování hovoří s oběťmi federálních trestných činů. FBI minulý pátek potvrdila, že při atentátu na Trumpa ze 13. července v Butleru v Pensylvánii zasáhla bývalého amerického prezidenta kulka nebo její úlomek, která mu způsobila střelné poranění pravého ucha.

„Chceme znát to, co pozoroval z vlastní perspektivy,“ řekl na tiskovém brífinku zvláštní agent FBI v Pittsburghu Kevin Rojek. Současně novinářům sdělil, o co se 20letý atentátník Thomas Matthew Crooks, jehož bezprostředně po útoku zastřelil agent tajné služby, zajímal na internetu.

Podle historie prohlížeče vyhledával informace o masových střelbách, elektrárnách, improvizovaných výbušných zařízeních a také o atentátu na Fica.

Předsedu slovenské vlády útočník opakovaně střelil z bezprostřední blízkosti v polovině května, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na místní náměstí. Fico byl zhruba dva týdny hospitalizován, následně pokračoval v domácí léčbě a na začátku července se vrátil do práce.

FBI se i přes stovky výslechů dosud nepodařilo odhalit skutečný Crooksův motiv. Podle úřadu se však rýsuje portrét samotáře, jehož hlavním společenským zázemím byla jeho rodina.

Crooksovi rodiče s vyšetřovateli velmi úzce spolupracují, řekl v pondělí novinářům Rojek s tím, že rozsáhlé plánování, které střelbě předcházelo, se dělo online. Rodiče tvrdí, že o plánech svého syna nic nevěděli, a vyšetřovatelé nemají důvod o tom pochybovat, uvedla FBI.