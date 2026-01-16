USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky. Informovala o tom agentura Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve Washingtonu následoval po pracovní schůzce slovenského premiéra Roberta Fica s americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem.
Otevření dálnice D1 včetně nejdelšího dálničního tunelu na Slovensku (22. prosince 2025)

Robert Fico (20. září 2025)
Robert Fico (28. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)
Součástí dohody je výstavba jaderného bloku o výkonu 1 200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. „Dnešní (páteční) dohoda o civilní jaderné energetice odráží náš společný závazek posílit evropskou energetickou bezpečnost a suverenitu na další desetiletí,“ řekl Wright. Fico uvedl, že dohoda je „jasným signálem, že Slovensko a USA spojuje společné strategické uvažování o budoucnosti energetiky - o její bezpečnosti, udržitelnosti a technologické vyspělosti“.

S USA podepíšeme dohodu o spolupráci v jaderné energetice, pochlubil se Fico

Fico má na programu také jednání se společností Westinghouse, která má mít výstavbu nového bloku na starosti. Z dřívějších Ficových vyjádření vyplynulo, že smlouvu s Westinghousem by Bratislava mohla podepsat příští rok.

Slovenská opozice kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje vybrat ve veřejné soutěži. Poukázala také na to, že Česko při podobném projektu tendr zorganizovalo. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP.

Fico navštíví Trumpa na Floridě. Nejdražší fotka v dějinách, kritizuje opozice

Jaderné elektrárny už v současnosti mají na Slovensku největší podíl na výrobě elektřiny, v jejíž produkci je země soběstačná po poklesu spotřeby proudu a spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce v roce 2023. Elektrárnu v Mochovcích, kde se letos očekává spuštění čtvrtého bloku, stejně jako atomovou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích provozuje společnost Slovenské elektrárně (SE). V tomto největším výrobci elektřiny v zemi kontroluje 66 procent akcií skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského, zbylý podíl v SE drží slovenská vláda.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

