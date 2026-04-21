Magyar žádá záruky, že Slovensko zruší zákon, na jehož základě podle něj občanům Maďarska na Slovensku hrozí vězení. Požaduje rovněž, aby do budoucna už nebyla na Slovensku konfiskována půda příslušníků maďarské menšiny na základě prezidentských dekretů. Ty po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny.
Slovenská vládní koalice loni v novele trestního zákoníku prosadila, že půlroční vězení bude hrozit lidem, kteří dekrety zpochybňují. Rozhodnutí už tehdy Budapešť kritizovala, byť dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán je médii i některými politiky označován za politického spojence Fica.
Zavedení možnosti trestního stíhání za zpochybňování dekretů prosadili poslanci slovenské vládní koalice poté, co nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko vyzvalo úřady k tomu, aby v nových případech už neusilovaly o konfiskaci majetku právě na základě dekretů. Vládní politici tvrdili, že PS chce uvedené dekrety zrušit, což toto opoziční hnutí odmítlo. Na jihu Slovenska žije početná maďarská menšina.
Magyar se podle Fica jen obecně vyjádřil k jeho snaze zjistit postoj formující se nové politické reprezentace Maďarska k opětovnému zprovoznění ropovodu Družba a k žalobě proti nařízení Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku.
Fico a Orbán dříve kritizovali Kyjev v souvislosti s lednovým přerušením dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, který by podle Ukrajiny měl být po předchozím ruském útoku na její energetickou infrastrukturu připraven k provozu do konce dubna. Budapešť už také podala žalobu proti rozhodnutí EU o zákazu dovozu ruského plynu a stejný krok ohlásilo také Slovensko.