Naše politika nemůže být o homosexuálech, vysvětlil Fico, proč vyloučili Směr

Ukončení členství Směru-SD by měli členové Strany evropských socialistů (PES) potvrdit na nadcházejícím kongresu příští týden v Amsterodamu. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Směru-SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD).
Portál Euractiv v září napsal, že připravovaný krok PES souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. V této souvislosti zmínil jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Směrem-SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.
„My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico v projevu před stranickými kolegy.
Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Směr-SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.
Již čtyřnásobný slovenský premiér Fico také obhajoval své schůzky s prezidentem Číny a také Ruska, které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Slovenský premiér je označil za kolegy, se kterými má povinnost se setkávat.
Fico dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině a vojenskou pomoc Kyjevu, kterou jeho nynější vláda ze státních zásob zastavila. Komerční vojenské kontrakty ale pokračují a podle slovenského tisku vývoz zbraní a munice ze Slovenska za prvních sedm letošních měsíců už překonal loňský rekord.
Někteří kritici Směru-SD tvrdí, že Ficova strana se postupně začala přiklánět k prosazování nacionalistických a konzervativních názorů. Slovenská vláda nedávno prosadila ve sněmovně ústavní změny, které v základním zákoně zakotvují další konzervativní hodnoty, dále svrchovanost země zejména v záležitostech národní identity. Podle právníků i Fica změny také stanoví přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách.
Směr-SD už delší dobu při komunikaci s veřejností vystupuje jako Směr-slovenská sociální demokracie, byť přívlastek „slovenská“ ve svém oficiálním názvu nemá.