Naše politika nemůže být o homosexuálech, vysvětlil Fico, proč vyloučili Směr

Autor: ,
  12:28
Připravované vyloučení strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se autentické slovenské levice od představ Bruselu o tom, jaké hodnoty mají prosazovat sociálně-demokratické strany. Fico to v sobotu řekl na pracovním sněmu Směru-SD.

Ukončení členství Směru-SD by měli členové Strany evropských socialistů (PES) potvrdit na nadcházejícím kongresu příští týden v Amsterodamu. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Směru-SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD).

Robert Fico (28. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico (25. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září 2025)
Státnici na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
5 fotografií

Portál Euractiv v září napsal, že připravovaný krok PES souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. V této souvislosti zmínil jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Směrem-SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.

„My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico v projevu před stranickými kolegy.

Dvě pohlaví v ústavě. Na Slovensku nečekaně prošla Ficova novela

Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Směr-SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.

Již čtyřnásobný slovenský premiér Fico také obhajoval své schůzky s prezidentem Číny a také Ruska, které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Slovenský premiér je označil za kolegy, se kterými má povinnost se setkávat.

Fico dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině a vojenskou pomoc Kyjevu, kterou jeho nynější vláda ze státních zásob zastavila. Komerční vojenské kontrakty ale pokračují a podle slovenského tisku vývoz zbraní a munice ze Slovenska za prvních sedm letošních měsíců už překonal loňský rekord.

Rada Evropy varovala Slovensko před diskriminací na základě pohlaví

Někteří kritici Směru-SD tvrdí, že Ficova strana se postupně začala přiklánět k prosazování nacionalistických a konzervativních názorů. Slovenská vláda nedávno prosadila ve sněmovně ústavní změny, které v základním zákoně zakotvují další konzervativní hodnoty, dále svrchovanost země zejména v záležitostech národní identity. Podle právníků i Fica změny také stanoví přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách.

Směr-SD už delší dobu při komunikaci s veřejností vystupuje jako Směr-slovenská sociální demokracie, byť přívlastek „slovenská“ ve svém oficiálním názvu nemá.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Americké úřady přitvrzují. Chovali se k nám jako ke zvířatům, říkají migranti o policii

Americké úřady v posledních týdnech přitvrzují. Imigranti a žadatelé o azyl popisují násilné chování agentů ICE před budovou newyorského soudu, kam musejí povinně docházet. Agenti na ně před úřadem...

11. října 2025  13:07

Expo finišuje. Češi v Ósace nadchli, Japonci hledali schované maskoty z 3D tiskárny

Od našeho zpravodaje v Japonsku Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace se pomalu chýlí ke konci. Český pavilon láká poslední návštěvníky mimo jiné na živé ukázky 3D tisku. Z tiskáren vznikly stovky figurek maskota Reného, které...

11. října 2025  12:37

Naše politika nemůže být o homosexuálech, vysvětlil Fico, proč vyloučili Směr

Připravované vyloučení strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se autentické slovenské...

11. října 2025  12:28

To chce odvahu, viděli lidé z centra Prahy světelný nápis na Hradě

Symbolicky do zelené se v pátek večer u příležitosti vyvrcholení kampaně To chce odvahu nasvítil Pražský hrad. Akce na podporu duševního zdraví vznikla za podpory Kanceláře prezidenta republiky a...

10. října 2025  22:17,  aktualizováno  11.10 12:09

Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat

Takzvané rebelské značky získávají stále větší část trhu balených potravin v USA. Ačkoli tvoří zatím méně než dvě procenta trhu nápojů a výrobků pro domácnost, v roce 2024 přispěly téměř k...

11. října 2025

Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších, později smazaných výroků na sociálních sítích, které jsou rasistické či homofobní. Turek, o němž se...

11. října 2025  10:26,  aktualizováno  11:38

Bez vody a elektřiny, jen prach a trosky. V Gaze je zpět na 200 tisíc Palestinců

Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vracejí domů tisíce Palestinců. Své město nacházejí v troskách, přesto jsou rádi, že se konečně mohou vrátit. Prakticky celé obyvatelstvo severní Gazy bylo...

11. října 2025  10:51

Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník

V pátek krátce po 17. hodině zasahovali záchranáři u vážné nehody v obci Kujavy na Novojičínsku. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam po pádu z elektrokoloběžky utrpěl těžké poranění hlavy a zůstal v...

11. října 2025  10:21

Policie hledá muže, který utekl z Bohnic. Je nebezpečný a může zaútočit, varuje

Pražští policisté pátrají po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. Policie upozorňuje, že je nebezpečný a lidé by...

11. října 2025  8:28,  aktualizováno  9:39

Rusko útočilo na auta elektrikářů na severu Ukrajiny, dva zahynuli

Na auta opravárenské čety energetické společnosti v Černihivské oblasti v noci na sobotu zaútočily ruské drony. Dva lidé přišli o život, tři další utrpěli zranění, informovaly úřady v tomto regionu...

11. října 2025  9:24

Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají...

11. října 2025  9:17

Pašování či sabotáže. Satelitní sledování ukazuje, jak operují tajemné ruské lodě

Jde většinou o staré tankery plující pod vlajkami třetích zemí. Podle různých odhadů jich může být až tisíc. Takzvanou stínovou flotilu ovšem Rusko s vysokou pravděpodobností využívá nejen k...

11. října 2025  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.