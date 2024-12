Slovensko čeká kvůli Ukrajině plynová krize, varuje Fico. Hrozí konfliktem

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Prokazatelně nás díky panu prezidentovi Zelenskému čeká plynová krize,“ řekl Fico po návratu ze summitu lídrů zemí Evropské unie bez bližších podrobností. Podle něj nelze vyloučit, že Slovensko bude přemýšlet o recipročních opatřeních.

Na svém Facebooku uveřejnil video opatřené slovy: „Pokud nám Zelenskyj nepustí náš plyn, může z toho být vážný konflikt.“

Fico ve videu popsal své setkání s Zelenským, na kterém vznesl otázku tranzitu plynu. „Byl jsem překvapen prudkostí odpovědi, kdy (Zelenskyj) v podstatě vyloučil jakoukoliv představu, že by Ukrajina mohla tranzitovat v podstatě jakýkoliv plyn,“ uvedl Fico s tím, že s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem jedná o možnosti tranzitu jiného než ruského plynu přes ukrajinské území.

„Ptal se, zda si umíme představit, že bychom platili za plyn, který financuje válku,“ dodal Fico. Odmítl také Zelenského slova, že Slovensko vydělává na prodeji elektřiny Ukrajině.

Slovenský premiér už ve čtvrtek po skončení summitu v Bruselu řekl, že Zelenskyj úplným odmítáním tranzitu plynu přes Ukrajinu poškozuje zájmy Slovenska. Zelenskyj naopak tvrdil, že Kyjev dovolí jen tranzit plynu z jiných zemí než z Ruska. V reakci na stížnosti Bratislavy, že zastavením tranzitu přijde o peníze, ukrajinský prezident uvedl, že jeho země přichází o daleko více. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Slovensko usiluje o zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu, byť by přepravovaná surovina nebyla ruská. Fico to už dříve zdůvodnil tím, že dodávky plynu ze západu na Slovensko by byly dražší, a to i kvůli tranzitním poplatkům. Na tranzitu plynu dál do západní Evropy hlavně v minulosti vydělávala i polostátní slovenská firma Eustream, ve které má podíl a manažerskou kontrolu skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.

Cena termínového kontraktu na plyn pro evropský trh s dodáním v lednu se dnes po poledni ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 43 eur (1080 Kč) za megawatthodinu (MWh). Je tak zhruba pětkrát vyšší než cena plynu ve Spojených státech. Cena v TTF je pro evropský trh určující.