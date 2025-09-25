Ruské dodávky jsou bezpečné, nechci se zalíbit, reaguje Fico na Trumpův tlak

  11:41
Slovenský premiér Robert Fico nechce, aby jeho země ukončila dovoz ruských energií jen jako výsledek ideologického rozhodnutí. Dodávky surovin z Ruska má za bezpečné a tlak na jejich ukončení Fico před novináři označil za snahu nahradit ruský plyn dovozem zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států.
Evropská unie chce nákupy energií z Ruska omezit a následně zcela zastavit, americký prezident Donald Trump dříve vyzval země NATO, aby ropu z Ruska nekupovaly.

„Považujeme ruské dodávky za bezpečné. Všechno ostatní bude znamenat zdražování. Nebudu dělat ideologické závody, abych se někomu líbil, že se odstřihneme jenom tak,“ prohlásil Fico. Dodal, že Rusko je po USA druhým nejvýznamnějším dodavatelem LNG do západní Evropy.

„Prezident Trump dělá to, co by měl dělat každý politik. On chrání zájmy svých výrobců a dodavatelů a tlačí všechno do Evropy. Je to jeho politika, která mu vychází,“ dodal slovenský premiér.

Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany

Odstavení od ruských dodávek odmítá také sousední Maďarsko. „Bez ruských zdrojů ropy a plynu nemůžeme zajistit bezpečné dodávky (energetických surovin – pozn. red.) pro naši zemi,“ řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Dodal však, že rozumí Trumpovu přístupu.

Americký prezident přitom naznačil, že by mohl přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby evropská země v této otázce změnila názor. „Je to můj přítel. Nemluvil jsem s ním, ale mám pocit, že kdybych to udělal, možná by přestal. A myslím, že to udělám,“ řekl.

Bratislava už dříve odmítla iniciativu Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu a kvůli tomu zpočátku blokovala schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině.

Ruskou ropu nahradíme, až budou nové trasy, vzkázalo Slovensko Trumpovi

Slovensko má smlouvu o dodávkách ruského plynu do roku 2034. Tato surovina od letošního roku neproudí na Slovensko přes Ukrajinu, ale jinou trasou přes Turecko, jejíž kapacita je podle Fica z hlediska potřeb Slovenska omezena.

Kyjev, který se od února 2022 brání ruské vojenské invazi, loni neprodloužil kontrakt s Ruskem o tranzitu jeho plynu přes Ukrajinu na Slovensko. Ruskou ropu zase na Slovensku využívá rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Slovnaft dříve začal zvyšovat zpracované množství jiné než ruské ropy.

17. září 2025
