Podle Fica je počet politických diskuzí na Slovensku výrazně vyšší než v jiných zemích EU. Soudí, že neděle má být dnem klidu. „Nenávistivá vyjádření“ během politických debat přispívají podle něj k opaku a vytváří napětí ve společnosti.

„Máme dvě možnosti. Buď budeme mlčky tolerovat současný neúnosný stav a pak budeme čelit následkům dalšího fyzického útoku na veřejného činitele či konfliktu na veřejnosti, nebo podnikneme krok ke zmírnění napětí,“ prohlásil podle portálu HNonline.sk Fico.

„Vzhledem k obrovskému nárůstu nenávistných projevů a vysoké pravděpodobnosti dalších útoků na veřejné činitele a fyzických konfliktů na veřejnosti jsem nucen svolat zasedání Bezpečnostní rady SR a následně se tímto závažným tématem zabývat na zasedání vlády,“ píše též v dopise televizím.

Sám premiér se stal minulý rok 15. května terčem pokusu o atentát. Útočník jej postřelil, Fico byl kvůli vážným zraněním v ohrožení života a strávil několik týdnů v nemocnici. Premiérův poradce advokát David Lindtner na úterní tiskové konferenci ukázal zjizvené Ficovo břicho, aby tak popřel spekulace, že se atentát nestal.

Podle Fica by přesun debat zajistil, že by si Slováci v neděli oddychli od „agresivních výměn názorů“. Dodal, že on z pozice své ústavní funkce, ani jako předseda vládní strany Směr - Sociální demokracie se nebude nedělních debat účastnit. Stejně tak budou postupovat i členové jeho strany.

Fico již dříve oznámil, že předsedům ostatních politických stran zašle dopis, aby se vyjádřili k jeho návrhu. Chce se s ostatními stranami domluvit, že ani jejich zástupci do nedělních debat chodit nebudou. „Pokud si myslí, že jsme padlí na hlavě, že nebudeme chodit do debat, a oni tam na nás budou nadávat, tak se mýlí,“ řekl premiér.

Nejsme Rusko ani Čína, kritizuje Fica opozice

Návrh už podpořili opoziční křesťanští demokraté. Hlavní opoziční strana Progresivní Slovensko (PS) jej odmítla s tím, že Fico se tak snaží překrýt problémy vlády jako kolabující nemocnice či nové daně. „Slovenská demokracie není Rusko ani Čína,“ vzkázal premiérovi předseda PS Michal Šimečka.

Svoboda a Solidarita (SaS) označila návrh za směšný s tím, že nikdo nemůže diktovat, kdo kdy může diskutovat. Též podle ní chce Fico omezovat debaty kvůli svým vlastním politickým obavám.

Předseda vládní koaliční strany Andrej Danko Ficův návrh kritizoval s tím, že premiér dělá v neděli tiskovky a zároveň říká, že v ten den má být od politiky odpočinek. Lídr poslední koaliční strany Hlas Matúš Šutaj Eštok si myslí, že by politici v neděli neměli obtěžovat lidi svými spory, není ale podle něj v jejich moci to změnit. Kdyby televize přišly s jiným dnem, respektoval by to.

Stanice JOJ a TA3 již dříve odmítly Ficovu ideu s tím, že jde o zásah do vysílání. Ředitel TA3 Igor Čekirda poznamenal, že nedělní pořad V politice je pravidelně nejsledovanějším v univerzální cílové skupině 12+.