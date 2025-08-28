„Připomínáme, že takovouto změnu je možné vykonat ‚obyčejným‘ zákonem, proto realizace tohoto záměru může být poměrně jednoduchá,“ napsal předseda Demokratů Jaroslav Naď ve středu na svém profilu na Facebooku. Strana prý informaci obdržela od několika starostů a hejtmanů, kteří ji kontaktovali po středečním zasedání vlády v Senici.
Příští rok se mají na Slovensku kromě komunálních voleb konat i volby krajské. V průzkumech nyní vede opoziční Progresivní Slovensko s mírným náskokem před Ficovým Směrem.
Podle Nadě by byl přesun termínu neopodstatněný. „Pro takovou změnu neexistuje žádný důvod kromě obav Roberta Fica z výsledku komunálních voleb, ve kterých by jeho koalice mohla utrpět debakl,“ napsal.
Podle šéfa Progresivního Slovenska Michala Šimečky se Fico bojí voličů. „To je jediný důvod, proč koalice chce odložit příští rok regionální a komunální volby. Jejich popularita klesá a demokratické volby pro ně představují hrozbu, protože voliči by je příští rok mohli volat k odpovědnosti za jejich neschopnost, vysoké ceny, stagnující ekonomiku a korupční skandály,“ reagoval na síti X ve čtvrtek odpoledne.
Šimečka předsedu vlády vyzval, aby od „šíleného nápadu“ upustil a veřejně se zaručil, že nezasáhne do volebního práva občanů.
Naď se Šimečkou souhlasí v tom, že se slovenský premiér bojí verdiktu lidí v městech a obcích. Naď dále píše, že Demokrati se zaručují, že udělají všechno pro to, aby občané mohli své starosty a primátory zvolit svobodně a v řádném termínu.
Premiér Fico se k věci zatím nevyjádřil.
Během tohoto volebního období navrhla Slovenská národní strana (SNS) novelu zákona, která by prodloužila funkční období starostů a hejtmanů ze čtyř na šest let. V březnu však poslanci této strany návrh stáhli.
Příští komunální volby jsou naplánovány na rok 2026.