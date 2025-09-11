Ficovy podmínky. Na sankce proti Rusku kývne výměnou za podporu autoprůmyslu

Autor: ,
  14:35
Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise (EK) předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami automobilového a těžkého průmyslu, jakož i návrhy ohledně cen elektřiny. Fico to řekl po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Ten vyjádření na tiskové konferenci nekomentoval.
Slovenský premiér Robert Fico (11. září 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (11. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico a předseda Evropské rady António Costa v...
Slovenský premiér Robert Fico a předseda Evropské rady António Costa v...
Slovenský premiér Robert Fico a předseda Evropské rady António Costa v...
Slovenský premiér Robert Fico a předseda Evropské rady António Costa v...
18 fotografií

Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině. Bratislava nové sankce v létě nakonec podpořila, a to poté, co jí EK nabídla záruky právě ohledně svého jiného návrhu, a to ukončit dovoz ruského plynu do EU. Přijetí sankcí si v EU vyžaduje jednomyslný souhlas členských zemí.

„Kolik sankčních balíků je třeba přijmout, abychom změnili postoj Ruska k válce? Když nepomohl ani první, ani osmnáctý, tak devatenáctý nepochybně nepomůže,“ řekl Fico, kterého na Slovensku opozice a část médií obviňuje z opakování ruské propagandy.

„Vyslovil jsem přání, aby Evropská unie vynakládala stejnou míru pozornosti mírovým procesům, jako vynakládá na vojenskou pomoc Ukrajině. Prioritní záležitostí mé vlády je mír, ne pokračování války a vojenské podpory Ukrajiny,“ řekl Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Chci věřit, že drony měly skončit na Ukrajině, řekl šéf slovenské diplomacie

Costa před novináři řekl, že EU je mírový projekt, ale mír bez obrany je jen iluze, proto je podle něj potřeba více investovat do vlastní obrany.

Fico, který dlouhodobě poukazuje na vysoké ceny energií v EU, uvedl, že je nutné dát do souladu náročné klimatické cíle EU s realitou. V této souvislosti poukázal na význam automobilového průmyslu. Ten je motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Fico nevyloučil ani možnost úpravy stávajících klimatických cílů evropského bloku.

Fico náhle otočil. Poslední země nutná ke schválení 18. balíčku sankcí je pro

Slovenský premiér si také přeje, aby EU ve svém příštím sedmiletém rozpočtu zachovala balík peněz na projekty, které slouží k vyrovnávání regionálních rozdílů v evropském bloku. Fico dal rovněž najevo svůj nesouhlas, aby společná zemědělská politika více podporovala menší farmy na úkor těch větších. Takové opatření by zasáhlo zemědělce na Slovensku, kteří zpravidla obhospodařují velké plochy.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Ficovy podmínky. Na sankce proti Rusku kývne výměnou za podporu autoprůmyslu

Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise (EK) předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami...

11. září 2025  14:35

Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek na tiskové konferenci zhodnotila své čtyřleté působení v čele resortu. Zástupci resortu obrany podepsali smlouvu na pořízení 44 tanků Leopard 2A8 za...

11. září 2025  10:24,  aktualizováno  14:31

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

11. září 2025  14:29

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Černochová zhodnotila své čtyři roky

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

11. září 2025  14:14

Oracle se veze na vlně AI, i proto je teď zakladatel firmy nejbohatší na světě

Společnost Oracle, dlouhá desetiletí známá především jako výrobce databázového softwaru, se během několika posledních měsíců ocitla na špici boomu umělé inteligence. Poslední oznámený kontrakt...

11. září 2025  14:13

Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

Pražští policisté pátrají po mladíkovi, který se na konci srpna vozil na spřáhle metra a na Chodově poté utekl do tunelu. Kvůli jeho nebezpečné zábavě se tehdy asi na 40 minut zastavil provoz metra...

11. září 2025  14:08

Polsko omezilo leteckou dopravu na východě země, zasedne Rada bezpečnosti

Polsko omezilo leteckou dopravu u svých hranic s Běloruskem a Ukrajinou, uvedlo velení ozbrojených sil den po vniknutí ruských dronů do země. Na žádost Varšavy se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

11. září 2025  10:11,  aktualizováno  14:01

Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle...

11. září 2025  13:51

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech...

11. září 2025  13:22

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil a kritizoval i Kyjev

Vražda jednatřicetiletého pravicového aktivisty Charlieho Kirka otřásla americkou politikou a předčasně ukončila kariéru muže, jenž pomohl definovat mládežnické křídlo hnutí amerického prezidenta...

11. září 2025  13:22

Na Zélandu našli skrýš v divočině, kde uprchlý muž držel své děti. Měl pomocníky

Novozélandská policie zveřejnila snímky úkrytu, v němž se svými dětmi, které před čtyřmi lety unesl do divočiny, pobýval uprchlý Tom Phillips. Vyšetřovatelé tvrdí, že se muži muselo dostávat pomoci...

11. září 2025  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.