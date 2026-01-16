Slovenský premiér Fico navštíví Trumpa v jeho sídle na Floridě

Premiér Slovenska Robert Fico se při návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval úřad slovenské vlády.
Pracovní cesta Fica do USA byla původně ohlášena v souvislosti s plánovaným podpisem mezivládní dohody obou zemí o spolupráci v jaderné energetice.

Podpis této dohody je naplánován na pátek. Dojít by mělo i na setkání s Trumpem. Následně chce Bratislava jednat s americkou společností Westinghouse o výstavbě nové jaderné elektrárny na západním Slovensku.

Z dřívějších Ficových vyjádření vyplynulo, že smlouvu s Westinghousem by Bratislava mohla podepsat příští rok.

S USA podepíšeme dohodu o spolupráci v jaderné energetice, pochlubil se Fico

Slovenská opozice už kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje do státního vlastnictví vybrat ve veřejné soutěži.

Poukázala také na to, že Česko při podobném projektu tendr zorganizovalo. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP.

Nová koalice chce v parlamentu zastavit růst sociálních odvodů u OSVČ

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (13. ledna 2026)

Zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných bude v pátek projednávat Sněmovna. Poslanci nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vláda Andreje Babiše budou prosazovat...

16. ledna 2026

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Premium
Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...

ČEZ připravuje v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) rozsáhlou modernizaci strojoven. První blok byl spuštěn v Dukovanech roce 1985, poslední čtvrtý o dva roky později. Od té doby byl zvýšen výkon...

16. ledna 2026

