Cesta za Putinem? Fico se chystá na Trumpa i nové volby, říká komentátor

Jak můžeme nahlížet na rozhodnutí Roberta Fica odletět do Moskvy a jednat s Vladimirem Putinem?

Robert Fico je natolik starý politický harcovník, že nedělá věci jen tak. Jeho cesta může mít více důvodů, ale jedná se o politický kalkul. Ve Spojených státech dosluhuje prezident Joe Biden s určitou rétorikou k válce na Ukrajině. Končí jedna politická éra. V lednu se dostane k vládě administrativa Donalda Trumpa, který avizoval, že chce zasednout k jednacímu stolu s Putinem. Fico, jakožto „politický chameleon“ Trumpa předběhl.

Kritici, včetně ukrajinského prezidenta Zelenského, namítají, že jednání s ruským prezidentem znamená, že mu Evropa ustupuje.

Bez dialogu nelze mír uzavřít, což konzistentně zdůrazňuje i papež František. Nejen Donald Trump chce s Putinem jednat, obnovit rozhovory chce i německý kancléř Scholz. Výkřiky o tom, že se Fico setkal s vojenským zločincem, utichnou společně s dalšími emocemi hned poté, co se s Putinem setká i Trump.

Podle Mezinárodního trestního soudu v Haagu je vojenským zločincem i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Kdyby se Fico rozhodl odletět do Izraele a jednat s ním, nikdo by mu to nevyčítal.

Letěl do Kremlu Robert Fico skutečně s důvodem řešení tranzitu plynu na Slovensko?

Fico to využil spíše jako záminku. Myslím, že tím chtěl zatlačit na ukrajinského prezidenta. Uvědomuje si, že z tranzitu plynu netěží pouze Rusko, ale vydělává i Ukrajině. Zelenského názor na onen tranzit je jiný než názor ukrajinského premiéra Šmyhala. Přesně to využil slovenský předseda vlády. Tak to v politice chodí.

Zmínil jste, že cesta může mít více důvodů, jaké jsou ty další?

Může to být i jasný signál vůči tuzemské politické scéně. Je potřeba si uvědomit, že Fico má nyní v parlamentu velmi křehkou většinu, kterou dělí pouze jeden hlas. A také si je vědom, že jeho koaliční partneři mají ve straně i rebelující poslance, kteří by mohli politické misky vah překlopit. Myslím, že cesta do Moskvy může být začátkem kampaně před případnými předčasnými volbami na Slovensku.

Může mu taková kampaň přinést voliče?

Samozřejmě. Jednání o plynu se řadí mezi témata, která se týkají základních a existenčních potřeb lidí. Taková témata volby vyhrávají.

Karol Lovaš Bývalý reportér a moderátor slovenského rádia Twist

V roce 1999 jako zvláštní zpravodaj referoval o válce v tehdejší Jugoslávii

Je autorem několika knih, včetně básnických sbírek a rozhovorů, například s Alojzem Lorencem.

Vyučuje na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy

Nemusíme pro příklad chodit daleko. Vzpomeňme, co vyhrálo volby Donaldu Trumpovi v Americe. Nebyla to žádná politická nadstavba, kterou nabízela jeho oponentka Harrisová, jako demokracie nebo lidské práva. Byla to naopak existenční a ekonomická témata. Poté samozřejmě „Amerika na prvním místě“, s čímž do Moskvy přiletěl i Robert Fico – „Slovensko na prvním místě“.

U slovenských voličů může zvítězit ekonomický narativ. Tedy dostupné teplo, světlo a pohonné hmoty. Pokud se Ficovi podaří takovým způsobem odkomunikovat jeho cestu do Moskvy, tak z toho bude později těžit. Na druhou stranu na takovou kartu vsadil i bývalý premiér Igor Matovič, který v průběhu epidemie jednal v Rusku o vakcíně Sputnik, což se mu politicky vymstilo. Zde bude stěžejní vyjádření Fica ohledně závěrů jednání, jež ještě neznáme.

Na výsledky jednání se bude ptát i prezident Pellegrini, myslíte, že bude stát za premiérem?

Na tom bude záležet úspěch nebo neúspěch Ficovy mise mezi slovenskými voliči. Zda cesta přinese politické body, nebo skončí ponížením. Pokud se mu povede na Slovensko po prvním lednu 2025 dostat plyn, stane se pro lidi „zachráncem“. Slováci mají své Jánošíky rádi a Robert Fico s tím počítá.