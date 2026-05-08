Fico míří na oslavy do Moskvy. Podle médií využil trasu přes Česko

  16:22
Slovenský premiér Robert Fico letí do Moskvy u příležitosti oslav sovětského vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. O jeho cestě v pátek odpoledne napsal Denník N. Podle něj předseda vlády míří do ruské metropole pravděpodobně přes Česko, Německo, Švédsko a Finsko. O této trase informovala už dříve také ruská státní agentura TASS.
Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Na snímku slovenský premiér Robert Fico a Vladimir Putin. (9. května 2025) | foto: Reuters

V Rusku se připravují na každoroční vojenskou přehlídku. (5. května 2026)
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)
V Rusku se připravují na každoroční vojenskou přehlídku. (5. května 2026)
Rusko slaví Den vítězství 9. května. Šéf slovenské vlády hodlá v rámci tamních oslav položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Sejde se s i ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Účast na vojenské přehlídce ale neplánuje.

Premiéra by měli na cestě do Ruska doprovázet místopředseda parlamentu Tibor Gašpar a státní tajemník (náměstek) na ministerstvu zahraničí Marek Eštok, píše Denník N.

Podle leteckých portálů slovenský vládní letecký speciál na trase do Moskvy odstartoval z Bratislavy v pátek zhruba hodinu po poledni a využil trasu přes Česko a Německo.

Cestu Fica do Moskvy i letos podle dřívějších informací poznačilo rozhodnutí pobaltských zemí nepovolit slovenskému premiérovi přelet nad jejich územím. Před rokem při stejné příležitosti Fico letěl do Ruska jižní trasou přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii.

Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu loni jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

Slovenská opozice v době pokračující ruské agrese na Ukrajině premiéra za jeho ohlášenou cestu do Moskvy kritizuje. Opoziční strany cestu do Moskvy označily za facku Ukrajincům a evropským partnerům Slovenska.

Slovenský premiér už dříve oznámil, že chce vzdát hold všem, kdo bojovali proti fašismu. Kromě tradičního položení věnců k památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně se chce zúčastnit tří mezinárodních akcí – v bývalém koncentračním táboře Dachau v Německu, 9. května v Moskvě a v červnu ve francouzské Normandii.

