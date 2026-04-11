Fico podpořil Orbána. Do voleb mu popřál naplnění politických cílů

Orbán je maďarským premiérem od roku 2010. Nynější volby pro něho znamenají největší výzvu za celé roky, protože jeho národněkonzervativní straně Fidesz podle průzkumů hrozí porážka od středopravicového hnutí Tisza.
Fico patří ke spojencům Orbána, sdílejí například vstřícný postoj vůči Rusku. „Během své dlouhé politické kariéry jsem se nikdy nesetkal s tak silným zastáncem suverenity a národních zájmů vlastní země, jako je maďarský premiér Viktor Orbán,“ napsal Fico na sociální síti X.
Orbána dnes podpořil také český premiér Andrej Babiš. Ze světových politiků se pro jeho znovuzvolení opakovaně vyslovil americký prezident Donald Trump.