Fico podpořil Orbána. Do voleb mu popřál naplnění politických cílů

Autor: ,
  18:56
Slovenský premiér Robert Fico před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil svého maďarského protějška Viktora Orbána. V sobotu mu popřál, aby se ve volbách naplnily jeho politické cíle.
Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Bratislavu, kde se sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. (28. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

8 fotografií

Orbán je maďarským premiérem od roku 2010. Nynější volby pro něho znamenají největší výzvu za celé roky, protože jeho národněkonzervativní straně Fidesz podle průzkumů hrozí porážka od středopravicového hnutí Tisza.

Fico patří ke spojencům Orbána, sdílejí například vstřícný postoj vůči Rusku. „Během své dlouhé politické kariéry jsem se nikdy nesetkal s tak silným zastáncem suverenity a národních zájmů vlastní země, jako je maďarský premiér Viktor Orbán,“ napsal Fico na sociální síti X.

Orbána dnes podpořil také český premiér Andrej Babiš. Ze světových politiků se pro jeho znovuzvolení opakovaně vyslovil americký prezident Donald Trump.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Nejčtenější

Skončil celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Ministerstvo novelou ohrožuje výdejní boxy. Zhorší to dostupnost, varují obchody

ilustrační snímek

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v novele stavebního zákona nově zařadit dosud neregulované výdejní boxy mezi drobné stavby. To vyvolalo kritiku provozovatelů, obchodníků i zástupců samospráv....

11. dubna 2026

Hudba spojuje. Na pražském Výstavišti vrcholí přípravy na vyhlašování cen Anděl

Skupina Gufrau na slavnostním předávání cen Anděl za rok 2025. (11. dubna 2026)

Za několik desítek minut se rozhodne o držitelích hudebních Cen Anděl za rok 2025. Předávání se odehraje v prostorách pražského Výstaviště, kde se již scházejí zpěváci, zpěvačky a kapely. Slavnostním...

11. dubna 2026  12:15,  aktualizováno  18:49

„Nebezpečí! Zastavme je!“ Orbán sází na billboardy s Magyarem i Zelenským

„Nebezpečí! Zastavme je!“ Orbán sází na billboardy s Magyarem i Zelenským (11....

Od naší zpravodajky v Maďarsku Předvolební Maďarsko zaplnily plakáty a billboardy s hesly o jistotě i změně. Jeden z nich však v ulicích hlavního města bije do očí nejvíce. Neslibuje lepší budoucnost, varuje před „nebezpečím“....

11. dubna 2026  18:40

Politická kampaň v Maďarsku vrcholí. Výsledky voleb ovlivní EU, tvrdí experti

Předvolební atmosféra v Maďarsku (11. dubna 2026)

V Maďarsku v sobotu vyvrcholí kampaň před nedělními parlamentními volbami, které rozhodnou, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní...

11. dubna 2026  8:49,  aktualizováno  18:31

Na „prokleté“ území se bojí i policisté, pro pašeráky migrantů do Evropy je to ideální

Lidé toužící po cestě do Evropy se v Gambii snaží dostat do migračního programu...

I místní pověra se hodí, když je potřeba najít novou migrační trasu. Jedné takové se chytili pašeráci v Gambii, kde lidé věří, že poloostrov Jinack na pobřeží Atlantského oceánu chrání duchové jejich...

11. dubna 2026  18:29

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

11. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  18:02

V Životicích vyroste větrná elektrárna. Investor pro obec slibuje i energii zdarma

Ve větrné elektrárně ve Věžnici se uskutečnil den otevřených dveří.

V Životicích na jižním Plzeňsku se v referendu přes 77 procent voličů vyjádřilo pro výstavbu větrné elektrárny. V sobotu to řekl starosta Jiří Kočí (SNK Životice). V referendu se občané měli vyjádřit...

11. dubna 2026  17:48

Nehoda u Dubé na Českolipsku. Motocyklistka nepřežila srážku s autem

Ilustrační snímek

Po srážce s osobním autem zemřela v sobotu odpoledne motocyklistka u města Dubá na Českolipsku. Záchranáři se ji snažili několik desítek minut resuscitovat. Pacientka však vážným zraněním podlehla.

11. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  17:44

Konečně tváří v tvář. Írán a USA mluví v Pákistánu o míru či uvolnění aktiv

Americký viceprezident J. D. Vance (uprostřed) s pákistánským náčelníkem...

V pákistánském Islámábádu v sobotu odpoledne začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. S odvoláním na zdroje a média to napsaly agentury Reuters a AFP. Agentura...

11. dubna 2026  8:43,  aktualizováno  17:34

Jazyk mizící z rodin. Některé děti se za romštinu stydí, líčí romistka, která to mění

Romistka, učitelka a překladatelka Marie Podlahová Bořkovcová. (23. března 2026)

V Česku žije podle odhadů asi čtvrt milionu Romů, romsky ale mluví jen část z nich. U nejmladší generace jazyk ovládá zhruba třetina. Romistka Marie Podlahová Bořkovcová se snaží tento trend zvrátit...

11. dubna 2026  17:32

Barron Trump jde na trh s nealkoholickým nápojem, k mání bude v květnu

Syn Donalda Trumpa, Barron Trump přichází na bohoslužbu v kostele svatého Jana....

Nejmladší syn amerického prezidenta Barron Trump vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate,...

11. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.