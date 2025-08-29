Za Putinem a Kimem. Fico pojede do Číny na oslavy konce války

Slovenský premiér Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání oznámil, že v pondělí se vypraví do Číny, kde se zúčastní oslav ukončení druhé světové války. Hodlá využít příležitosti, aby se setkal s co největším počtem zahraničních státníků, uvedla zpravodajská televize TA3. V Číně má být tou dobou také ruský prezident Vladimir Putin, se kterým se Fico setkal loni v prosinci v Moskvě, či severokorejský vůdce Kim Čong-un.
Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici (29. srpna 2025)

Schůzka, kterou Fico i dnes obhajoval, vyvolala vlnu kritiky doma i v zahraničí. Na Slovensku vedla k vlně protivládních demonstrací. Fico tehdy tvrdil, že slovenská opozice usiluje o státní převrat. Opoziční politici Ficovy výpady odmítli jako pokusy odklánět pozornost veřejnosti od neřešených problémů země.

„Dokud budu předsedou slovenské vlády, politika mé vlády bude slovenská a suverénní. Mně nikdo nebude říkat, kam mám jít a kam nemám jít,“ prohlásil dnes Fico podle TA3.

Za Si Ťin-pchingem dorazí Kim Čong-un a Putin. Budou slavit konec světové války

Pomoc pro Gazu

Zároveň oznámil, že Slovensko posílá do Pásma Gazy přibližně 6,2 tuny základních potravin. Momentálně je tato pomoc v Jordánsku na letišti, do Pásma Gazy má být shozena na padácích. „Chceme ukázat, kde je naše místo a co si o tom myslíme,“ řekl.

Slovensko podle premiéra bude nadále podporovat mírovou politiku založenou na mezinárodním právu.

„Lehkomyslně se dnes otvírají témata, jako je nová válka, nový konflikt mezi Východem a Západem, hovoří se o porcování Ruska, popírají se výsledky druhé světové války,“ prohlásil. Podle něj Slovensko ví, odkud přišla svoboda a co národy bývalého Sovětského svazu zaplatily za osvobozovací boj.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

