Schůzka, kterou Fico i dnes obhajoval, vyvolala vlnu kritiky doma i v zahraničí. Na Slovensku vedla k vlně protivládních demonstrací. Fico tehdy tvrdil, že slovenská opozice usiluje o státní převrat. Opoziční politici Ficovy výpady odmítli jako pokusy odklánět pozornost veřejnosti od neřešených problémů země.
„Dokud budu předsedou slovenské vlády, politika mé vlády bude slovenská a suverénní. Mně nikdo nebude říkat, kam mám jít a kam nemám jít,“ prohlásil dnes Fico podle TA3.
|
Za Si Ťin-pchingem dorazí Kim Čong-un a Putin. Budou slavit konec světové války
Pomoc pro Gazu
Zároveň oznámil, že Slovensko posílá do Pásma Gazy přibližně 6,2 tuny základních potravin. Momentálně je tato pomoc v Jordánsku na letišti, do Pásma Gazy má být shozena na padácích. „Chceme ukázat, kde je naše místo a co si o tom myslíme,“ řekl.
Slovensko podle premiéra bude nadále podporovat mírovou politiku založenou na mezinárodním právu.
„Lehkomyslně se dnes otvírají témata, jako je nová válka, nový konflikt mezi Východem a Západem, hovoří se o porcování Ruska, popírají se výsledky druhé světové války,“ prohlásil. Podle něj Slovensko ví, odkud přišla svoboda a co národy bývalého Sovětského svazu zaplatily za osvobozovací boj.