Fico ho chtěl odvolat, slovenský vicepremiér nakonec sám podal demisi

Kmecova rezignace následuje poté, co opozice kritizovala způsob rozdělování dotací v celkové částce 200 milionů eur (4,8 miliardy korun) na podporu vědy, výzkumu a inovací, které zajišťoval Kmecův úřad. Slovenská média uvedla, že mezi úspěšnými firmami byly i společnosti s vazbami na vládní stranu Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), v jejímž předsednictvu je i Kmec.
Kmec dnes před novináři nepřipustil, že by se dopustil zásadnějšího pochybení. Tvrdil, že cílem bylo zapojit do projektu nejen velké hráče, ale i menší subjekty. Zároveň ale prohlásil, že nemá důvod setrvávat ve vládě, „když nemám důvěru předsedu vlády“.
Fico chce odvolat vicepremiéra Kmece kvůli podezřelým dotacím
Předseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v pátek uvedl, že Kmec mu nabídl svou demisi a že on tento krok přijal. Dodal, že Hlas-SD tak jednal bez potřeby uvedeného veřejného gesta od premiéra. Už ve čtvrtek Šutaj Eštok dal Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil. Podle tisku část smluv již byla podepsána.
Slovenské listy Sme i Denník N vysvětlují Ficův postup tím, že čtyřnásobnému premiérovi a předsedovi nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie se v uplynulých dnech politicky nedařilo, a proto potřeboval ukázat svou sílu.
„Robert Fico nemá ve zvyku odvolávat své ministry kvůli selhání. Po tomto kroku sahal i v minulosti jen v případě enormního tlaku veřejnosti, když chtěl vytrestat svého koaličního partnera nebo odvést pozornost od vlastního selhání,“ napsal deník Sme. Podle Denníku N Kmecovo odvolání vytváří zdání, že Fico je rozhodný lídr, a navíc oslabí vládní stranu Hlas-SD.