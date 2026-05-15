„Dnes oslava mých druhých narozenin,“ napsal k videu, kde má na sobě přiléhavý top a jde po silnici, než se zastaví, aby si udělal pár kliků. Pak už se jde se svým psem vykoupat.
„Nezapomeňte, co vás nezabije, to vás posílí,“ řekl na konci videa. K atentátu na premiéra došlo 15. května 2024 po výjezdovém jednání vlády v Handlové. Po skončení akce na něj několikrát vystřelil ozbrojený muž. Fico utrpěl vážné poranění a byl vrtulníkem transportován do nemocnice v Banské Bystrici, kde podstoupil pětihodinovou operaci.
Slovenský Nejvyšší soud potvrdil 21 let vězení pro střelce na Fica
V době atentátu byl 71letý muž zadržen na místě činu a druhý den byl obviněn z pokusu o úkladnou vraždu vůči chráněné osobě. Jeho motivem byl nesouhlas s politikou vlády. Slovenský Nejvyšší soud potvrdil střelcovi letos v dubnu 21 let vězení. Útočník na premiéra pětkrát vystřelil z bezprostřední blízkosti a způsobil mu poranění břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze.
„Byl těžce zraněný – jedna kulka zasáhla žaludek a druhá kloub,“ řekl bezprostředně po operaci ministr životního prostředí Tomáš Taraba. „Podle informací, které máme, utrpěl vážné polytrauma po mnohostranném zranění a jeho zdravotní stav je mimořádně vážný,“ řekl slovenský vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák.
Víc policistů než veřejnosti. Fico se rok od atentátu vrátil do Handlové
Fico svolal výjezdní zasedání vlády do Handlové i k prvnímu výročí od atentátu. Návštěvu provázely zátarasy, bezpečnostní kontroly a četné policejní hlídky v centru a bezprostředním okolí města. Na náměstí, kde Fico pozdravil několik svých příznivců, bylo odhadem více policistů než veřejnosti.
Vládní politici včetně premiéra po atentátu připisovali odpovědnost za útok na Fica opozici. Premiér atentátníka označil za ubožáka a nástroj nenávisti, kterou v něm živila média a opoziční politici.
Ať žije demokracie, křičel atentátník u soudu. Fico omezoval kulturu, zdůvodnil
Kritici vlády zas namítali, že právě Fico a jeho okolí dlouhodobě používají agresivní a vulgární rétoriku, čímž napětí ve společnosti sami posilují. Opozice zároveň tvrdila, že vládní strana Směr-SD využívá atentát k politickému boji a vytváří z premiéra symbol oběti, aby překryla problémy země i vlastní kontroverzní kroky.