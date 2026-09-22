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Fico chce mimořádný summit EU k cenám paliv a evropské řešení situace

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  12:14

Slovenský premiér Robert Fico (uprostřed, za ním vlevo ministr zemědělství Richard Takáč a vpravo Ficův poradce a europoslanec Erik Kaliňák (15. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico dnes vyzval ke svolání schůzky státníků členských zemí Evropské unie v souvislosti s vysokými cenami pohonných hmot a k hledání evropského řešení situace. Fico v prohlášení současně kritizoval EU, že podle něj nechává státy evropského bloku napospas dopadům ropné krize.

Ceny ropy a paliv na světových trzích stouply například kvůli konfliktu na Blízkém východě.

„Vývoj cen pohonných hmot je důvodem k okamžitému svolání mimořádného summitu EU s cílem hledat řešení na evropské úrovni. V tomto duchu se obracím jako premiér předsedající země i na členské státy V4,“ uvedl Fico, jehož země nyní předsedá visegrádské čtyřce (V4). Její součástí je kromě Slovenska také Česko, Maďarsko a Polsko.

„To, že od nás, členských států, se očekává, že budeme na úkor penzí či zdravotnictví nebo školství kompenzovat astronomické ceny pohonných hmot, je nejen ukázkou neschopnosti EU, ale především cynismu EU,“ tvrdí Fico.

Podle slovenského premiéra jeho kabinet ve středu rozhodne o dalším postupu v souvislosti s rostoucími cenami paliv. Ty v zemi dosáhly více než čtyřletého maxima, jsou ale nižší oproti průměru celé EU.

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„Cílem naší vlády je držet ceny pohonných hmot ve druhé polovině nejlevnějších zemí EU, což se nám zatím daří. Připravíme vícero alternativ postupu, opírajíce se přitom o zákon o cenách a o dobrou spolupráci s rafinerií Slovnaft,“ uvedl Fico. Detaily k chystaným opatřením neuvedl.

Místopředseda sněmovny za Ficovu stranu Směr-sociální demokracie Tibor Gašpar dnes novinářům řekl, že nevidí prostor pro snižování daní na paliva.

Česká vláda v pondělí rozhodla, že na začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Sníží také spotřební daň na naftu a stát začne uplatňovat mimořádnou daň vůči rafineriím.

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Slovenská opozice opakovaně vyzvala kabinet, aby zasáhl proti drahým palivům. Připomenula, že Fico v minulosti jako opoziční politik kritizoval tehdejší vládu, že nic nedělá proti vysokým cenám pohonných hmot.

Po březnovém prudkém zdražení ropy Slovensko na rozdíl například od Česka nebo Polska nesnížilo daně z paliv. Bratislava ale dočasně uplatňovala některé restrikce a také dvojí ceny nafty, které v praxi vedly k vyšším cenám tohoto paliva pro vozidla se zahraniční poznávací značkou.

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