Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který současně diplomaty z EU za jejich postoj kritizoval. Fico podobně jako maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě kritizuje přístup Západu k válce na Ukrajině, kterou Rusko vojensky napadlo v únoru 2022.

„Povinností velvyslanců není trucovat, ale pracovat. Velvyslanci musejí komunikovat. Považuji to za nepřístojné, neuctivé k obětem druhé světové války. Historie druhé světové války nás musí spojovat,“ prohlásil Fico v proslovu po kladení věnců na bratislavském památníku Slavín, jehož součástí je i vojenský hřbitov s hroby více než 6800 vojáky Rudé armády. Ta se podílela na osvobození Bratislavy v závěru druhé světové války.

Podle Fica největší oběť v boji proti fašismu nesly národy někdejšího Sovětského svazu. Vzápětí si položil řečnickou otázku, zda tedy měl vystoupit na pietní akci na Slavíně německý či japonský velvyslanec. Vzpomínky se zúčastnili také například členové slovenské vlády, šéf slovenské sněmovny, ale i sympatizanti Fica z řad veřejnosti.

Fico rovněž řekl, že v květnu, kdy plánuje navštívit Moskvu u příležitosti výročí konce druhé světové války, chce prý osobně vyjádřit vděk za to, jaký podíl měla Rudá armáda na vítězství nad fašismem.

Slovenský premiér, jehož nynější vláda zastavila vojenskou pomoc Ukrajině, v proslovu zpochybnil plány ohledně navyšování výdajů na obranu, o kterém v současnosti diskutují členské země NATO. Dodal, že je na místě se v referendu ptát obyvatel Slovenska, zda by mělo být zbrojení na úkor jejich životní úrovně.

„Zapomenout by byla zrada“

Fico využil projev také ke kritice občanských manifestací proti jeho vládě, které na Slovensku odstartovala Ficova prosincová schůzka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.

Bratčikov v projevu ocenil, že ruský i slovenský národ podle něj sdílejí pravdu o druhé světové válce. Uvedl, že zapomenout na oběti boje proti fašismu by byla největší zrada. S proslovem na Slavíně vystoupila rovněž jedna ze studentek Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO).

Předseda slovenského parlamentu Richard Raši v souvislosti s válkou na Ukrajině vyjádřil přesvědčení, že dojde k nastolení trvale udržitelného míru. Uvítal by, pokud by se tak stalo již letos. Vůči ruské vojenské invazi do sousední země se Raši nevymezil.