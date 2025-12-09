Robert Fico
Robert Fico stanul v čele slovenské vlády znovu v říjnu 2023, když jeho strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) popáté vyhrála parlamentní volby. Předtím vedl Fico vládu deset let mezi roky 2006 až 2018, s dvouletou přestávkou (2010 až 2012). Propad preferencí jeho strany po roce 2018 způsobilo politické „zemětřesení,“ které nastalo na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky v únoru 2018.
Po opětovném nástupu k moci v roce 2023 začala nová Ficova vláda podnikat kroky, které vyvolávají kritiku ze strany Evropské unie a protesty na Slovensku. Změny v trestním právu, nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu či odvolání ředitelů kulturních institucí vedly k protivládním demonstracím v zemi.
Vláda také změnila dosavadní postoj Slovenska vůči Ukrajině, kritizuje protiruské sankce a vojenskou podporu Ukrajiny a Fico má blízký vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Loni v květnu se stal terčem pokusu o atentát.