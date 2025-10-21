Atentátníka na Fica uznal soud vinným z terorismu, dostal 21 let vězení

Slovenský trestní zákoník v případě teroristického útoku obecně předpokládá doživotí, soud ale využil zákonné možnosti zmírnění trestu. Nyní 72letý Cintula vinu během procesu nepopřel.
Atentátník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze.
Premiéra převezli do nemocnice v Banské Bystrici, kde absolvoval pětihodinovou operaci, při níž byl jeho stav označován za kritický. Podle slovenského tisku Fica zasáhly čtyři střely, které mu způsobily rozsáhlá zranění.
Cintula, kterého policisté zadrželi hned po střelbě, byl původně stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Střelec ve své závěrečné řeči u soudu svůj čin zdůvodnil přesvědčením, že tímto způsobem lze přetrhnout řetěz zla a pomoci vyčerpané zemi. Lítost u soudu neprojevil a kritizoval Fica za jeho politiku.
Jednou z věcí, kterou Cintula kritizoval bylo i zastavení pomoci napadené Ukrajině a spojení mezi Ficem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
Fico letos v lednu uvedl, že Ukrajina není suverénním státem a ve videu zveřejněném na sociálních sítích řekl, že je ruský prezident Vladimir Putin „falešně démonizován.“ Loni v prosinci se s Putinem sešel v Moskvě, a letos v květnu se účastnil přehlídky, kterou pořádal tamní režim k 80. výročí konce druhé světové války.