Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva. Ten jeho do Bratislavy

Autor: ,
  13:58aktualizováno  14:08
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. září 2025) | foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERReuters

7 fotografií

Fico následně v tiskovém prohlášení uvedl, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Slovensko na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy.

Fico rovněž uvedl, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.

„Pozval jsem premiéra na návštěvu Kyjeva a poděkoval mu za pozvání k cestě do Bratislavy. Také jsme debatovali o možnosti osobního setkání v blízké budoucnosti,“ uvedl Zelenskyj. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku ruské invaze v únoru 2022.

Babiš se setká se Zelenským. Po cestě po Střední Asii míří na summit do Jerevanu

Válka byla jedním z témat sobotního telefonátu. „Rovněž jsem zdůraznil, že žádná mírová dohoda v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací není možná bez souhlasu ukrajinské strany,“ sdělil Fico.

„Navzdory tomu, že na některá témata máme odlišný názor, máme společný zájem na dobrých a přátelských vztazích mezi SR a Ukrajinou,“ uvedl po telefonátu se Zelenským šéf slovenské vlády.

Fico spolu s dosluhujícím maďarským premiérem Viktorem Orbánem patří mezi největší kritiky Ukrajiny v EU a zároveň mezi nejhlasitější proruské hlasy. Bratislava jako Budapešť osočovala Kyjev, že nechce z politických důvodů obnovit poškozený ropovod Družba a tak zamezuje dodávkám ruské ropy do Slovenska a Maďarska.

Oba státy kvůli tomu blokovaly miliardovou půjčku EU Kyjevu. Poté, co Zelenskyj oznámil obnovení Družby, ji i ony daly zelenou.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

V národním parku České Švýcarsko hoří les, platí druhý stupeň poplachu

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Hašení požárů národního parku je stále...

Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. Dým z lesa je vidět z větší dálky. Informoval o tom mluvčí...

2. května 2026  14:34

Katastrofální trend. Postupný rozpad NATO je horší než nepřítel zvenčí, míní Tusk

Donald Tusk (13. března 2026)

Největší hrozbou pro transatlantické společenství nejsou jeho nepřátele zvenčí, ale postupný rozpad NATO, uvedl polský premiér Donald Tusk. Stalo se tak krátce poté, co se Spojené státy rozhodly...

2. května 2026  14:18

Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva. Ten jeho do Bratislavy

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil...

2. května 2026  13:58,  aktualizováno  14:08

Na Strakonicku nouzově přistál kluzák. Skončil v zahrádkářské kolonii

Na Strakonicku nouzově přistál kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. (2....

Na Strakonicku přistál v sobotu nouzově kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. Letoun je poškozený, dvoučlenná posádka však utrpěla pouze lehčí poranění.

2. května 2026  14:05

RECENZE: A národní poklad jede furt dál. Filmu o Bohdalové sluší vztah s vnukem

60 % Premium
Jiřina Bohdalová se svými vnuky: Marek (vlevo), Vojta (vpravo) v roce 2013.

Premiérový dokument nazvaný Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál odvysílá Nova v neděli, v den hereččiných 95. narozenin. I když v něm vystupuje řada celebrit, nejdůvěrnější okamžiky přinesou sama...

2. května 2026

Agenti, rušičky a bomba od Šakala. Rádio Svobodná Evropa slaví pětasedmdesát let

Premium
V redakci. Newsroom v rádiu Svobodná Evropa v roce 1971.

Byl 1. květen 1951, 11 hodin dopoledne, když éterem poprvé zazněla památná věta: „Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa.“ V zemi, která už tři roky dusila své občany...

2. května 2026  13:40

Země OPEC+ zvýší produkci ropy. Navzdory odchodu Emirátů

Ropné pole v oblasti Mangistau v Kazachstánu.

Sedm zemí širší těžařské skupiny OPEC+ má podle předběžné dohody v plánu zvýšit v červnu těžební kvóty ropy o přibližně 188 tisíc barelů denně. Navýšení produkce je v plánu navzdory rozhodnutí...

2. května 2026  13:25

Dráha z časů císaře se začne měnit, na trať do Kladna už brzy nastoupí stavební firmy

V Kladně se po zimě rozběhla stavba nové nádražní budovy.

Na nejdelším, patnáctikilometrovém úseku modernizované železniční trati Praha–Kladno, konkrétně mezi Ruzyní a okrajem největšího středočeského města, už začaly přípravné práce.

2. května 2026  13:02

Moskvani se vracejí k tradicím v jídle i oblékání. Západ nás odřízl, stěžují si

Žena v kokošníku na zápasu ruské fotbalové ligy mezi Krasnodarem a Spartakem...

V kuchařské škole v Moskvě připravuje Julia tradiční dezert smetannik. A stejně jako ona se i řada dalších obyvatel Moskvy vrací ke svým tradičním kořenům. Tento trend podporuje jak Kreml, tak...

2. května 2026  12:58

Pavel řekl, že Trump je odporná bytost, tak proč chce na summit? diví se Babiš

Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neví, zda předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) poletí vládním speciálem do Číny. Sám premiér se nyní podle svých...

2. května 2026  12:21,  aktualizováno  12:44

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

VIDEO: Po Pražském majálesu zůstaly v Letňanech hromady odpadků

Po pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. (2....

Po Pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. V trávě ležely hromady plastových kelímků, lahví, plechovek i sáčků od jídla.

2. května 2026  12:44

Miliardový boom byznysu s kartami Pokémon vyvolává vlnu kriminality

Herní karta Pokémon, kterou ve Francii vydražili za v přepočtu víc než 300...

Karty Pokémon již dávno nejsou jen dětský koníček. Během let se proměnily v samostatnou investiční kategorii, jejíž hodnotu zvyšují sběratelé z generace mileniálů a generace Z, kteří se s vydělanými...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.