Autor: iDNES.cz , ČTK

15:54 , aktualizováno 16:05

Premiér Petr Fiala v dopise požádal Fica, aby na úrovni EU neblokoval 18. balík protiruských sankcí. Zmínil mimo jiné společný zájem zajistit bezpečí obou zemí. Fico v sobotu uvedl, že chce do úterý dohodu s Evropskou unií ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise (EK) postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU, jinak budu blokovat balík.